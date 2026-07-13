Tuai Perhatian, Kisah Ha Seok Jin dan Hani EXID Bikin Penasaran dalam Teaser Drama Love On The Menu

JawaPos.com – Akan tayang perdana pada 25 Juli pukul 20.00 KST, drama Korea Love on the Menu yang diperankan Ha Seok Jin dan Hani EXID makin ditunggu.

Dilansir dari Soompi, Senin (13/7), menceritakan kisah Kim Moo Jin (Ha Seok Jin) dan Han Gyu Rim (Hani), dua mantan kekasih yang bertemu kembali delapan tahun setelah perpisahan, drama ini menarik perhatian.

Mereka terhubung kembali, menyatukan kepingan-kepingan keluarga yang hancur dan menciptakan kehangatan hidup bersama.

Makin seru, teaser baru menunjukkan sekilas perjalanan Kim Moo Jin, yang mengorbankan segalanya demi cinta, dan Han Gyu Rim, mengesampingkan cinta demi keluarganya.

Terlihat Han Seo Hyun (Lee Joo Yeon) bertanya kepada Kim Moo Jin apa yang begitu istimewa tentang Han Gyu Rim.

Menariknya, Han Gyu Rim yang bergegas turun dari bus untuk membantu Park Soo Nam (Kang Ae Shim) yang pingsan, sementara Kim Moo Jin memperhatikan dari kejauhan.

Di sisi lain, Kim Moo Jin, yang tidak berpengalaman dalam percintaan, dengan kocak bertanya-tanya, “Haruskah aku memberitahunya bahwa aku kaya dan pewaris chaebol.”

Kemudian, Kim Moo Jin menjadi cemburu dan mengeluh kepada Han Gyu Rim, “Apakah kau begitu baik dan ramah kepada semua orang? tidak bisakah kau bersikap baik padaku saja dan tidak kepada orang lain?”

Membuat penasaran, Han Gyu Rim menyatakan bahwa ia tidak punya waktu atau kesempatan untuk berkencan dengan siapa pun saat ini.