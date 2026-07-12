Bagikan Teaser, Film Portrait of a Family Umumkan Tanggal Tayang Perdana

Poster Film Portrait of a Family. (Soompi)
JawaPos.com – Chemistry antara Ryu Seung Ryong dan Ha Ji Won akan tergambar dalam film Korea bertajuk Portrait of a Family.
Dilansir dari Soompi, bersiap untuk tayang perdana pada 2 September, mereka telah merilis teaser baru.
Lee Ji Won akan menyutradarai film ini, mengisahkan pasangan bintang papan atas Joong Goo (Ryu Seung Ryong) dan Nam Mi (Ha Ji Won), dengan kehidupan mewahnya.
Kemudian mereka menghadapi keretakan dalam hidup karena kemunculan tiba-tiba putri Joong Goo, Dong Joo (Kim Si Ah).
Film ini mengikuti pengejaran kebenaran untuk menyelamatkan Dong Joo setelah ia terlibat dalam insiden tak terduga delapan tahun kemudian.
Menarik perhatian, poster peluncurannya mengingatkan pada kartu ‘bi gwang’ dalam permainan kartu Korea hwatu (go-stop), dengan bi berarti hujan dan gwang mengacu pada cahaya.
Tak hanya itu, dalam poster tertulis teks, “Tangan paling cemerlang di saat krisis,” menyoroti pentingnya kartu bi gwang dan mengisyaratkan bahwa keluarga akan saling mendukung di saat krisis.
Jadi perhatian, Ryu Seung Ryong akan memerankan Joong Goo, seorang mantan pemain bisbol hebat yang hidupnya hancur setelah kehadiran putrinya, Dong Joo.
Pernah berperan dalam Secret Garden, Ha Ji Won akan memerankan Nam Mi, mantan bintang top yangsekarang berjuang untuk mencari nafkah untuk Dong Joo.
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