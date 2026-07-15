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Leni Setya Wati
Rabu, 15 Juli 2026 | 22.00 WIB

Ryu Seung Ryong dan Ha Ji Won Bersatu di Film Portrait of a Family, Tayang September 

Potrait of a family (x @soompi) - Image

Potrait of a family (x @soompi)

 
 
JawaPos.com – Film "Portrait of a Family" akhirnya menyapa penonton dengan mengumumkan jadwal penayangan perdananya sekaligus merilis poster dan teaser terbaru.
 
Disutradarai oleh Lee Ji Won, sineas di balik film Miss Baek, karya ini menghadirkan perpaduan drama keluarga, misteri, dan emosi yang mendalam melalui kisah sebuah keluarga yang diterpa tragedi.
 
Dilansir dari soompi, cerita berpusat pada pasangan selebritas Joong Goo (Ryu Seung Ryong) dan Nam Mi (Ha Ji Won), yang pernah menikmati kehidupan glamor sebagai bintang papan atas.
 
Kehidupan mereka berubah drastis setelah kehadiran Dong Joo (Kim Si Ah), putri Joong Goo, memicu keretakan dalam keluarga.
 
Delapan tahun kemudian, sebuah insiden tak terduga menyeret Dong Joo ke dalam situasi berbahaya, memaksa keluarganya mengungkap kebenaran demi menyelamatkannya.
 
Poster film ini mengusung konsep unik yang terinspirasi dari kartu "bi gwang" dalam permainan tradisional Korea, hwatu.
 
Dilengkapi kalimat "The most brilliant hand in a moment of crisis," poster tersebut menjadi simbol harapan bahwa keluarga akan saling menguatkan saat menghadapi cobaan terbesar dalam hidup mereka.
 
Ryu Seung Ryong memerankan Joong Goo, mantan atlet bisbol berbakat yang rela mengorbankan segalanya demi melindungi putrinya.
 
Sementara itu, Ha Ji Won bertransformasi menjadi Nam Mi, mantan aktris terkenal yang harus menjalani kehidupan sederhana setelah kariernya runtuh.
 
Pertemuan kembali dengan Dong Joo membangkitkan luka lama sekaligus sisi keibuan yang selama ini terpendam.
 
Kim Si Ah kembali bekerja sama dengan sutradara Lee Ji Won setelah Miss Baek. Ia dipercaya memerankan Dong Joo, remaja yang menyimpan trauma mendalam usai terlibat dalam sebuah kasus setelah kematian sahabatnya.
 
Film ini juga diperkuat deretan aktor senior seperti Kim Hae Sook, Kim Sun Young, dan Kim Young Min yang akan memerankan orang-orang di sekitar Dong Joo.
 
Dengan kombinasi jajaran pemain berkelas dan cerita yang sarat emosi, Portrait of a Family digadang-gadang menjadi salah satu film Korea yang paling dinantikan saat penayangannya nanti.
Editor: Novia Tri Astuti
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