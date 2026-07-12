Komedian Temon Meninggal Usai Mengalami Serangan Jantung

Komedian Temon meninggal dunia akibat mengalami serangan jantung. (Instagram: temontemplar27)
JawaPos.com - Kabar duka datang dari dunia hiburan Tanah Air. Komedian Simson Rarameha Ngadang yang lebih dikenal dengan nama Temon atau Temon Templar, meninggal dunia pada hari ini, Minggu (12/7), usai mengalami serangan jantung.
Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Novi dari pihak manajemen yang menaunginya. "Serangan jantung, beliau ada riwayat hipertensi," ujar Novi saat dikonfirmasi.
Kepergian Temon cukup mengejutkan bagi sejumlah sahabat, salah satunya dirasakan oleh komedian Bopak Castello.
Saat ini jenazah Temon disemayamkan di rumah duka yang terletak di bilangan Mampang, Jakarta Selatan.
Pihak keluarga menyiapkan prosesi pemakaman yang rencananya akan dilaksanakan pada Senin besok di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.
Temon merupakan salah satu komedian yang telah lama menghiasi industri hiburan Indonesia. Nama Temon mulai dikenal publik luas berkat gaya komedinya yang khas, ekspresi jenaka, dan kemampuannya melontarkan humor yang mudah diterima berbagai kalangan.
Karakternya yang sederhana namun menghibur membuatnya menjadi salah satu wajah yang kerap mewarnai layar kaca.
Sepanjang perjalanan kariernya, Temon aktif membintangi berbagai program komedi di televisi, sinetron,FTV, hingga film layar lebar.
Temo sempat bermain di sejumlah judul film yaitu Setannya Kok Masih Ada, Operation Wedding, Epen Cupen the Movie, Comic 8: Casino Kings Part 1, Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1, hingga KNK: Santa Claus dari Jakarta?.
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