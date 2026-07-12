Komedian Temon Meninggal Dunia, Bopak Castello: Mendadak

JawaPos.com - Simson Rarameha Ngadang atau kerap disapa Temon, komedian sekaligus aktor, meninggal dunia pada hari ini, Minggu (12/7). Kabar duka tersebut diunggah komedian Bopak Castello melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

"Turut berduka cita atas meninggalnya Simson Rarameha Ngadang (Temon Templar). Semoga Tuhan memberikan tempat terbaik bagi almarhum dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan," demikian berita duka cita diunggah Bopak.

Kepada JawaPos.com, Bopak Castello mengaku tidak mendengar informasi perihal Temon sakit dalam beberapa waktu belakangan. Menurutnya, kabar meninggal ini termasuk hal yang sangat mengejutkan bagi dirinya secara pribadi.

"Kurang tahu mas karena ini mendadak. Masalah sakit kurang tahu ane," kata Bopak.

Dia juga mengaku belum mendapatkan informasi seputar pemakaman Simson Rarameha Ngadang atau Temon.

"Ane belum dapat info nih dimakamkan di mana. Bopak baru dapat info (soal berita duka cita) dari managernya mas," katanya.

Bopak turut mendoakan agar Temon mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia mendoakan semua amal kebaikannya selama hidup di dunia diterima dan kesalahan-kesalahannya diampuni.

"Turut berduka cita atas kepergian temanku Temon. Selamat jalan sahabat," kata Bopak Castello.