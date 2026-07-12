Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Minggu, 12 Juli 2026 | 16.09 WIB

Lee Yul Eum Siap Curi Perhatian di Drama Romantis "Dream to You" Bersama Hyeri dan Hwang In Youp

lee yul eum dalam drama dream to you (x @soompi)

 

 
JawaPos.com – Drama Dream to You kembali menarik perhatian publik dengan merilis still cut terbaru yang menampilkan Lee Yul Eum.
 
Dilansir dari soompi, Lee Yul Eum memerankan Oh Ha Na, seorang bintang papan atas yang hidup dalam sorotan, tetapi menyimpan pergulatan batin mengenai arah hidup dan impiannya.
 
Mengisahkan pertemuan kembali Woo Soo Bin, sutradara jenius yang diperankan Hwang In Youp, dengan Ju Yi Jae yang dimainkan Hyeri, reporter yang perlahan kehilangan impian yang pernah dimilikinya.
 
Di tengah perjalanan mereka, karakter Oh Ha Na hadir membawa suasana baru yang memperkaya cerita.
 
Dalam foto-foto terbaru, Lee Yul Eum memperlihatkan pesona Oh Ha Na sebagai selebritas ternama yang penuh percaya diri.
 
Tatapan tajam dan karismanya menggambarkan sosok aktris sukses yang selalu menjadi pusat perhatian.
 
Namun, di balik citra glamor tersebut, senyum hangat dan ekspresi santainya menunjukkan sisi lain yang lebih sederhana dan mudah didekati.
 
Oh Ha Na diceritakan sebagai putri Ahn Soo Hee, pemimpin salah satu agensi hiburan besar yang diperankan Park Ji Young.
 
Sejak kecil, ia tumbuh di tengah industri hiburan dan terbiasa menjalani kehidupan sesuai dengan jalan yang telah ditentukan oleh orang-orang di sekitarnya.
 
Meski telah menikmati popularitas dan kehidupan mewah, Oh Ha Na mulai mempertanyakan apakah semua pencapaian itu benar-benar merupakan impiannya sendiri.
 
Pertanyaan tersebut muncul ketika ia bertemu Shim Yoo Geon, aktor pendukung yang diperankan Baek Sung Chul, yang secara perlahan membawa perubahan dalam cara pandangnya terhadap kehidupan.
 
Pertemuan dengan Shim Yoo Geon membuka babak baru bagi Oh Ha Na. Untuk pertama kalinya, ia merasakan emosi yang belum pernah dialami sebelumnya dan mulai berani mengevaluasi pilihan-pilihan yang selama ini membentuk hidupnya.
 
Perjalanan tersebut diperkirakan akan menghadirkan kisah emosional yang menyentuh sekaligus menjadi salah satu daya tarik utama drama ini.
 
Melalui karakter Oh Ha Na, Lee Yul Eum diharapkan mampu menghadirkan sosok perempuan yang berusaha menemukan jati diri di balik gemerlap dunia hiburan.
 
Dengan jajaran pemain seperti Hwang In Youp, Hyeri, Baek Sung Chul, dan Park Ji Young, Dream to You siap menyuguhkan kisah romantis yang dibalut pencarian mimpi, cinta, dan makna kehidupan.
 
***

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
15 Tahun Berpisah, Hwang In Youp dan Hyeri Kembali Dipertemukan dalam Drama Dream to You - Image
Music & Movie

15 Tahun Berpisah, Hwang In Youp dan Hyeri Kembali Dipertemukan dalam Drama Dream to You

Senin, 22 Juni 2026 | 14.00 WIB

Menggoda Penggemar, Chemistry Hwang In Youp dan Hyeri Terungkap dalam Teaser Drama Komedi ‘Dream to You’ - Image
Music & Movie

Menggoda Penggemar, Chemistry Hwang In Youp dan Hyeri Terungkap dalam Teaser Drama Komedi ‘Dream to You’

Rabu, 17 Juni 2026 | 15.57 WIB

Drama Mendatang Dream to You Umumkan Tanggal Tayang Perdana, Dibintangi Hwang In Youp dan Hyeri - Image
Music & Movie

Drama Mendatang Dream to You Umumkan Tanggal Tayang Perdana, Dibintangi Hwang In Youp dan Hyeri

Senin, 8 Juni 2026 | 12.30 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Prediksi Skor Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: Tembok Tebal La Roja Bakal Sulitkan Setan Merah!

8

Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

9

Sepak Bola Indonesia Berduka, Tokoh Suporter Persebaya Surabaya Andie Peci Meninggal Dunia

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore