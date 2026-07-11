Resmi Berpisah! Lee Jong Suk dan IU Akhiri Hubungan Asmara Setelah 4 Tahun Bersama

IU dan Lee Jong Suk putus. (X @_IUofficial dan Instagram @jongsuk0206)

JawaPos.com - Berita mengenai hubungan asmara Lee Jong Suk dan IU resmi berakhir setelah 4 tahun bersama.

Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh agensi keduanya pada Jumat, 10 Juli 2026 sekaligus mengakhiri spekulasi yang beredar di kalangan penggemar.

Ace Factory selaku agensi Lee Jong Suk menyatakan bahwa keduanya memang telah mengakhiri hubungan asmara secara baik-baik.

"Memang benar mereka putus. Mereka memutuskan untuk tetap menjadi rekan kerja yang baik," tulis agensi dikutip dari Allkpop.

Pernyataan serupa juga disampaikan EDAM Entertainment yaitu agensi IU. Pihak agensi membenarkan bahwa hubungan keduanya telah berakhir dan meminta publik menghormati keputusan yang diambil oleh kedua artis tersebut.

Lee Jong Suk dan IU pertama kali bertemu pada 2012 saat menjadi pembawa acara program musik Inkigayo.

Kala itu, keduanya menjalin hubungan sebagai teman dan rekan kerja sebelum akhirnya semakin dekat.

Persahabatan yang terjalin selama bertahun-tahun akhirnya berkembang menjadi hubungan asmara.

Pada akhir 2022, hubungan mereka terungkap ke publik dan langsung mendapat banyak dukungan dari penggemar karena dianggap sebagai pasangan selebriti yang serasi.

Setelah resmi berpisah, baik Lee Jong Suk maupun IU memilih untuk fokus pada aktivitas profesional masing-masing.

Lee Jong Suk diketahui tengah mempersiapkan perilisan serial original Disney The Remarried Empress.

Sementara itu, IU sedang menyelesaikan album terbarunya sekaligus bersiap menggelar konser solo di Stadion Goyang pada September mendatang.

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