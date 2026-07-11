Kabar Terpanas Akhir-akhir Ini, Solois IU dan Aktor Tampan Lee Jong Suk Putus?

IU dan Lee Jong Suk. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Selalu menjadi perhatian di setiap aktivitasnya, solois asal Korea IU dan aktor tampan Lee Jong Suk dikabarkan mengakhiri hubungan romantis mereka.
Dilansir dari Soompi, Sabtu (11/7), kabar tersebut tentunya menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar.
Mengkonfirmasi kabar itu, agensi IU, EDAM Entertainment, dan agensi Lee Jong Suk, ACE FACTORY, sama-sama membuat pernyataan.
“Memang benar telah putus,” menambahkan bahwa mereka telah memutuskan untuk tetap menjadi rekan kerja yang baik.
Putusnya mereka terjadi setelah hubungan selama empat tahun, karena IU dan Lee Jong Suk pertama kali mengkonfirmasi bahwa mereka berpacaran pada tahun 2022.
Penyanyi bersuara emas IU saat ini sedang mempersiapkan album dan konser baru, sementara Lee Jong Suk memiliki proyek drama terbarunya, The Remarried Empress.
Memikat perhatian, karakter Seong Hui Ju (IU), terlihat dalam drama Perfect Crown, dimana ia anggun mengenakan gaun pengantin yang indah.
Berlatar di alam semesta alternatif di mana Korea modern adalah monarki konstitusional, Perfect Crown milik MBC menceritakan kisah cinta Seong Hui Ju (IU).
Ia diceritakan sebagai seorang pewaris chaebol yang memiliki segalanya tetapi hanya berstatus rakyat biasa.
Kemudian ada Pangeran Agung Ian (Byeon Woo Seok), seorang pangeran yang tidak memiliki apa pun meskipun merupakan putra raja.
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