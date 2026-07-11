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Leni Setya Wati
Sabtu, 11 Juli 2026 | 14.31 WIB

Agensi Konfirmasi IU dan Lee Jong Suk Putus, Fokus pada Karier Masing-Masing

IU dan Lee Jong Suk (x @tang_kira)

 

 
 
JawaPos.com – Penyanyi sekaligus aktris IU dan aktor Lee Jong Suk dikonfirmasi telah mengakhiri hubungan asmara mereka.
 
Dilansr dari soompi, Informasi tersebut disampaikan langsung oleh agensi masing-masing pada 10 Juli, sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi yang beredar di kalangan penggemar.
 
EDAM Entertainment agensi IU dan ACE FACTORY yang menaungi Lee Jong Suk sama-sama membenarkan kabar tersebut.
 
Dalam pernyataan singkatnya, kedua agensi menyampaikan bahwa pasangan tersebut memang telah berpisah dan kini memilih untuk melanjutkan hubungan sebagai rekan yang saling mendukung.
 
IU dan Lee Jong Suk pertama kali mengonfirmasi hubungan mereka kepada publik pada penghujung 2022.
 
Hubungan keduanya mendapat perhatian luas karena sama-sama merupakan bintang papan atas Korea Selatan yang memiliki karier bagus di bidang musik dan film.
 
Pasangan ini dikenal menjaga kehidupan pribadi mereka jauh dari sorotan publik.
 
Meski sesekali menunjukkan dukungan terhadap aktivitas masing-masing, IU dan Lee Jong Suk lebih memilih mempertahankan privasi sehingga kisah asmara mereka berjalan relatif tenang tanpa banyak kontroversi.
 
Meski hubunganya telah berakhir, keputusan keduanya untuk tetap menjaga hubungan profesional menuai respons positif dari banyak penggemar.
 
Banyak yang memberikan dukungan atas pilihan tersebut dan berharap IU maupun Lee Jong Suk dapat terus sukses dalam perjalanan karier mereka masing-masing.
 
Saat ini, IU tengah disibukkan dengan persiapan album terbaru sekaligus rangkaian konser yang akan segera digelar.
 
Sementara itu, Lee Jong Suk juga bersiap menyapa penonton melalui drama terbarunya, The Remarried Empress, yang menjadi salah satu proyek paling dinantikan oleh penggemar drama Korea.
 
Keputusan mereka untuk tetap saling menghormati dan melanjutkan hubungan sebagai kolega menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi perubahan.
 
Para penggemar pun kini menantikan langkah baru keduanya, baik di dunia musik maupun layar kaca.

Editor: Novia Tri Astuti
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