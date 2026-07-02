Byun Yo Han, Ha Yun Kyung, dan Ahn Jae Hong akan Tergabung di Film Okultisme Baru ‘Auspicious Day’?

Pemeran Auspicious Day. (Soompi)
JawaPos.com - Film mendatang Auspicious Day (judul literal) rencananya akan diperankan Byun Yo Han, Ahn Jae Hong, dan Ha Yun Kyung, dimana mereka telah memulai syuting.
Dilansir dari Soompi, Kamis (2/7), membuat penasaran, pada 29 Juni, tim produksi merilis foto-foto dari sesi pembacaan naskah, yang memperlihatkan chemistry para aktor.
Auspicious Day merupakan film misteri tentang peristiwa yang terjadi dalam satu hari setelah Woo Jin, ia akan pindah ke rumah baru pada hari yang paling beruntung.
Ia pun bertemu dengan seorang dukun bernama Tae Ju, yang mengklaim bahwa istrinya, Hee Yeon, harus dirasuki roh setelah ia mulai menunjukkan gejala aneh.
Tae Ju (diperankan Byun Yo Han) menjadi seorang dukun berbakat dan murid dari seorang medium roh hebat, memimpin cerita dengan kehadirannya yang intens.
Berperan sebagai Woo Jin, aktor Ahn Jae Hong akan menjadi seorang pengacara yang hanya percaya pada apa yang dapat dilihatnya.
Woo Jin tetap berpegang pada akal sehat dan logika bahkan di tengah fenomena yang tak dapat dijelaskan.
Ha Yun Kyung telah dipilih untuk memerankan Hee Yeon, istri Woo Jin, ia terseret ke tengah misteri sambil mengalami fenomena aneh
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