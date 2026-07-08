Kim Joo Heon Bergabung di Drama Four Hands, Perankan Sosok Mentor Musik

JawaPos.com – Kim Joo Heon bergabung dalam drama terbaru tvN, Four Hands, yang bercerita tentang persahabatan, persaingan, dan perjalanan para pianis muda menuju panggung dunia.

Dalam serial ini, ia berperan sebagai mentor yang berperan penting dalam membimbing karakter-karakter utama.

Kim Joo Heon memerankan sebagai Do Hyun Soo, seorang profesor sekaligus mentor yang membimbing para siswa berbakat di sekolah seni.

Dengan pengalaman dan ketegasannya, Do Hyun Soo menjadi salah satu figur yang berpengaruh dalam perkembangan para pianis muda dalam menghadapi tantangan, persaingan, serta pencarian jati diri di dunia musik.

Drama Four Hands sendiri mengambil istilah musik piano yang merujuk pada teknik memainkan satu piano oleh dua orang secara bersamaan.

Ceritanya mengikuti kehidupan Kang Bi O, Choi Jeong Yo, dan Hong Jae In, tiga anak muda yang bertemu di sekolah seni dan tumbuh bersama melalui persahabatan, cinta, rivalitas, hingga menjadi pianis profesional.

Selain Kim Joo Heon, drama ini dibintangi oleh Song Kang sebagai Kang Bi O, Lee Jun Young sebagai Choi Jeong Yo, dan Jang Gyu Ri sebagai Hong Jae In.