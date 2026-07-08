Kim Joo Heon Bergabung di Drama Four Hands, Perankan Sosok Mentor Musik

kim joo heon ( pinterest @febi_doramas)
JawaPos.com – Kim Joo Heon bergabung dalam drama terbaru tvN, Four Hands, yang bercerita tentang persahabatan, persaingan, dan perjalanan para pianis muda menuju panggung dunia.
Dalam serial ini, ia berperan sebagai mentor yang berperan penting dalam membimbing karakter-karakter utama.
Kim Joo Heon memerankan sebagai Do Hyun Soo, seorang profesor sekaligus mentor yang membimbing para siswa berbakat di sekolah seni.
Dengan pengalaman dan ketegasannya, Do Hyun Soo menjadi salah satu figur yang berpengaruh dalam perkembangan para pianis muda dalam menghadapi tantangan, persaingan, serta pencarian jati diri di dunia musik.
Drama Four Hands sendiri mengambil istilah musik piano yang merujuk pada teknik memainkan satu piano oleh dua orang secara bersamaan.
Ceritanya mengikuti kehidupan Kang Bi O, Choi Jeong Yo, dan Hong Jae In, tiga anak muda yang bertemu di sekolah seni dan tumbuh bersama melalui persahabatan, cinta, rivalitas, hingga menjadi pianis profesional.
Selain Kim Joo Heon, drama ini dibintangi oleh Song Kang sebagai Kang Bi O, Lee Jun Young sebagai Choi Jeong Yo, dan Jang Gyu Ri sebagai Hong Jae In.
Kehadiran para aktor senior seperti Yoon Se Ah dan Jung Jin Young juga semakin menarik perhatian.
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah