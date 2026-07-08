Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Kamis, 9 Juli 2026 | 06.52 WIB

Kim Joo Heon Bergabung di Drama Four Hands, Perankan Sosok Mentor Musik

kim joo heon ( pinterest @febi_doramas) - Image

kim joo heon ( pinterest @febi_doramas)

JawaPos.com – Kim Joo Heon bergabung dalam drama terbaru tvN, Four Hands, yang bercerita tentang persahabatan, persaingan, dan perjalanan para pianis muda menuju panggung dunia.

Dalam serial ini, ia berperan sebagai mentor yang berperan penting dalam membimbing karakter-karakter utama.

Kim Joo Heon memerankan sebagai Do Hyun Soo, seorang profesor sekaligus mentor yang membimbing para siswa berbakat di sekolah seni.

Dengan pengalaman dan ketegasannya, Do Hyun Soo menjadi salah satu figur yang berpengaruh dalam perkembangan para pianis muda dalam menghadapi tantangan, persaingan, serta pencarian jati diri di dunia musik.

Drama Four Hands sendiri mengambil istilah musik piano yang merujuk pada teknik memainkan satu piano oleh dua orang secara bersamaan.

Ceritanya mengikuti kehidupan Kang Bi O, Choi Jeong Yo, dan Hong Jae In, tiga anak muda yang bertemu di sekolah seni dan tumbuh bersama melalui persahabatan, cinta, rivalitas, hingga menjadi pianis profesional.

Selain Kim Joo Heon, drama ini dibintangi oleh Song Kang sebagai Kang Bi O, Lee Jun Young sebagai Choi Jeong Yo, dan Jang Gyu Ri sebagai Hong Jae In.

Kehadiran para aktor senior seperti Yoon Se Ah dan Jung Jin Young juga semakin menarik perhatian.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Song Kang dan Lee Jun Young Adu Chemistry di Drama 'Four Hands, Two Sonatas', Tayang Perdana Agustus Ini - Image
Entertainment

Song Kang dan Lee Jun Young Adu Chemistry di Drama 'Four Hands, Two Sonatas', Tayang Perdana Agustus Ini

Jumat, 3 Juli 2026 | 05.04 WIB

Bertabur Bintang, Song Kang, Lee Jun Young, Jang Gyuri akan Perankan Drama Musikal 'Four Hands' - Image
Music & Movie

Bertabur Bintang, Song Kang, Lee Jun Young, Jang Gyuri akan Perankan Drama Musikal 'Four Hands'

Rabu, 10 Juni 2026 | 14.23 WIB

Hadirkan Keseruan, Song Kang, Lee Jun Young, dan Jang Gyuri akan Berakting di Drama Musikal Baru ‘Four Hands' - Image
Music & Movie

Hadirkan Keseruan, Song Kang, Lee Jun Young, dan Jang Gyuri akan Berakting di Drama Musikal Baru ‘Four Hands'

Kamis, 29 Januari 2026 | 15.21 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

3

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

4

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

5

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

6

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

7

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

8

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

9

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

10

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore