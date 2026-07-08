Vin Diesel Umumkan Syuting Film Terakhir Fast & Furious Resmi Dimulai

JawaPos.com – Aktor sekaligus produser Vin Diesel mengonfirmasi bahwa proses syuting film terakhir Fast & Furious, yang berjudul Fast Forever, telah resmi dimulai.

Melalui unggahan video di media sosial, Vin Diesel menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar yang telah bersabar menantikan kelanjutan aksi balap tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa perjalanan untuk membawa film penutup ini ke tahap produksi membutuhkan waktu yang panjang.

Film Fast Forever akan menjadi seri ke-11 sekaligus penutup utama dari Fast & Furious yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade sejak film pertamanya dirilis pada 2001.

Deadline melaporkan bahwa produksi resmi dimulai setelah mengalami berbagai penundaan dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam video tersebut, Vin Diesel juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan akhir yang layak bagi kisah Dominic Toretto dan keluarganya.

Ia menyebut dukungan para penggemar sebagai alasan utama tim produksi terus bekerja keras menyelesaikan film ini.