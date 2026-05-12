Risma Azzah Fatin
Selasa, 12 Mei 2026 | 22.37 WIB

Vin Diesel Ungkap Waralaba Fast & Furious Bersiap Perluas Cerita melalui 4 Serial

JawaPos.com – Waralaba film Fast & Furious dikabarkan akan dikembangkan menjadi empat serial televisi untuk platform streaming Peacock.

Dilansir dari laman The Hollywood Reporter pada Selasa (12/5), Informasi tersebut disampaikan oleh Vin Diesel saat tampil dalam presentasi NBC Universal di Radio City Music Hall, New York City.

Dalam kesempatan itu, Diesel menyebut penggemar selama bertahun-tahun menginginkan pengembangan kisah para karakter ke dunia televisi.

Menurut Diesel, perluasan semesta Fast & Furious menjadi serial televisi merupakan respons terhadap tingginya minat penggemar terhadap karakter-karakter ikonik dalam waralaba tersebut.

Diesel menjelaskan bahwa selama satu dekade terakhir banyak penggemar berharap cerita Fast & Furious diperluas melalui format serial. Kehadiran proyek televisi ini disebut sebagai langkah baru dalam pengembangan dunia Fast & Furious.

Meski demikian, laporan berbeda muncul dari sumber internal Peacock yang menyebut hanya satu serial Fast & Furious yang saat ini berada dalam tahap pengembangan aktif.

Perbedaan informasi tersebut memunculkan spekulasi mengenai jumlah proyek yang benar-benar akan diproduksi. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi lebih lanjut terkait rincian pengembangan serial tersebut.

Diesel mengatakan keputusan membawa Fast & Furious ke televisi dilakukan setelah menunggu momentum yang tepat. Menurutnya, perubahan struktur kepemimpinan di NBCUniversal menjadi salah satu faktor yang mempercepat realisasi proyek tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
