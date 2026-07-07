Padi Reborn Hadirkan Konser Dua Delapan Versi Sinematik, Abadikan Momen Magis Panggung 360

JawaPos.com - Grup musik Padi Reborn menghadirkan pengalaman baru bagi para penggemar yang tergabung dalam Sobat Padi dengan meluncurkan versi sinematik dari gelaran Konser Dua Delapan yang dihelat pada 31 Januari 2026.

Film versi sinematik konser secara resmi diperkenalkan ke publik melalui sebuah acara Exclusive Limited Screening yang berlangsung di Studio 1 XXI Plaza Senayan, Jakarta, Selasa (7/7). Film konser tersebut mengabadikan berbagai momen magis dari pagelaran konser Dua Delapan Padi Reborn.

Konser Dua Delapan kini dikemas dalam format audio-visual layar lebar dengan kualitas suara premium menggunakan teknologi Dolby. Tayangan ini dibuat agar para penonton dapat kembali merasakan atmosfer pertunjukan konser Padi Reborn yang mengusung konsep panggung 360 derajat.

Vokalis Padi Reborn, Fadly, mengatakan, konser tersebut menjadi salah satu momen paling emosional sepanjang perjalanan kariernya sebagai musisi. Maka dari itu, Padi Reborn ingin menghadirkan kembali suasana konser tersebut kepada lebih banyak penikmat musik melalui format sinema.

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"Konser Dua Delapan adalah salah satu momen musikal paling sakral dan emosional yang pernah kami alami sepanjang karier. Kami merasakan energi yang luar biasa dari Sobat Padi yang hadir" kata Fadly dalam jumpa pers di bilangan Senayan, Jakarta.

"Melalui Exclusive Limited Screening Konser Dua Delapan ini, kami ingin merawat dan membagikan kembali kehangatan dan keintiman malam itu," imbuhnya.

Satriyo Yudi Wahono atau kerap disapa Piyu mengatakan, Konser Dua Delapan sejak awal dipersiapkan untuk dibuat versi sinematik sebagai sebuah terobosan baru di dunia hiburan. Maka dari itu, ada sekitar 10 kamera dipasang di sejumlah titik lokasi konser untuk menangkap momen-momen magis sepanjang gelaran konser.

"Konser Dua Delapan memang dipersiapkan lebih detail, dari awal disiapkan untuk didokumentasikan dengan baik," kata Piyu.