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Sischa Widya Maharani
Selasa, 7 Juli 2026 | 20.39 WIB

Crazy Rich, Minnie (G)I-DLE Undang Member Running Man ke Resort Keluarganya di Thailand

Minnie (G)I-DLE di Running Man. (Naver) - Image

Minnie (G)I-DLE di Running Man. (Naver)

JawaPos.com - Minnie dan Miyeon (G)I-DLE tampil sebagai bintang tamu dalam episode terbaru program SBS Running Man yang tayang pada 5 Juli 2026.

Dalam episode tersebut, para member Running Man membahas rumor mengenai latar belakang keluarga Minnie yang dikenal berasal dari keluarga berada di Thailand.

Saat ditanya apa ia akan mengundang para member untuk berkunjung ke rumahnya. Minnie langsung menawarkan untuk datang ke resort milik keluarganya.

"Silakan berkunjung ke resor kami," ucap Minnie dikutip Allkpop.

Sejumlah foto resort keluarga Minnie yang memiliki pemandangan alam indah dengan fasilitas mewah juga ditampilkan dalam episode tersebut.

Bahkan rekan satu grupnya, Miyeon, mengungkapkan bahwa dirinya sendiri belum pernah berkunjung ke resor tersebut yang membuat suasana semakin mengundang tawa.

Minnie menjelaskan bahwa resort itu tidak berada di Bangkok, melainkan terletak di daerah pedesaan di Thailand.

Meski lokasinya berada di luar ibu kota, para anggota Running Man tetap menunjukkan antusiasme dan mengatakan ingin berkunjung.

Para member kemudian bercanda dengan menyebut Minnie sebagai "putri Thailand" sekaligus membenarkan bahwa ia memang berasal dari keluarga kaya.

Tak berhenti di situ, Minnie bahkan menawarkan agar Running Man mengadakan syuting di resort keluarganya.

Editor: Hanny Suwindari
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