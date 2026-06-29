Hadirkan Tawa, Miyeon dan Minnie i-dle Sukses Ramaikan Acara Running Man

JawaPos.com - Sukses di dunia musik, Miyeon dan Minnie anggota grup Korea i-dle akan ramaikan acara Running Man.

Dikutip dari Soompi, Senin (29/6), belakangan ini, acara variety show populer SBS tersebut menayangkan cuplikan episode minggu depan, dengan bintang tamu Miyeon dan Minnie.

Menariknya, cuplikan dimulai dengan menjelaskan tema episode, para anggota Running Man berperan sebagai mantan CEO sukses yang bisnisnya telah bangkrut.

Kemudian terlihat Miyeon dan Minnie kemudian datang untuk menyelamatkan para anggota dari krisis mereka.

Seperti merujuk pada resor keluarganya di Thailand, Minnie mengundang para anggota untuk menginap di resornya, menambahkan, "Mari kita syuting 'Running Man' di sana!"

Kemudian, Yu Jae Seok bertanya kepada Miyeon, "Bukankah Minnie lebih muda darimu?" Miyeon merespons dengan beberapa ‘aegyo’ (tingkah laku imut) yang menggemaskan.

Sontak hal itu langsung ditiru oleh Yu Jae Seok, Miyeon kemudian mengklarifikasi kepada kamera, "Kita seumuran."