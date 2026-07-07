Usai Obsession, Curry Barker Kembali dengan Anything But Ghosts

JawaPos.com – Film horor Obsession membawa nama Curry Barker semakin bersinar di Hollywood.

Dilansir dari Deadline, Barker kini tengah menggarap proyek film horor supernatural terbaru berjudul Anything But Ghosts, yang akan menjadi karya panjang berikutnya setelah keberhasilan Obsession.

Curry Barker mengungkapkan bahwa Anything But Ghosts berada di semesta yang sama dengan Obsession.

Meski bukan sekuel langsung, film tersebut akan menghadirkan sejumlah keterkaitan dan easter egg yang bisa ditemukan oleh para penggemar kedua film tersebut.

Film ini mengisahkan dua penyelidik paranormal palsu yang mencari nafkah dengan menjalankan bisnis investigasi supranatural.

Namun, kehidupan mereka berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka benar-benar berhadapan dengan entitas gaib yang mengancam nyawa mereka.

Curry Barker kembali bertugas sebagai sutradara sekaligus penulis naskah bersama kolaborator lamanya, Cooper Tomlinson.

Selain berada di balik layar, keduanya juga ikut membintangi film tersebut. Proyek ini diproduseri oleh Jason Blum, Roy Lee, dan Steven Schneider melalui rumah produksi Blumhouse Productions dan Spooky Pictures.

Deretan pemain Anything But Ghosts juga diperkuat sejumlah nama besar Hollywood, di antaranya Aaron Paul, Bryce Dallas Howard, dan Violet McGraw.