Romantis! Taylor Swift Hadirkan Easter Egg 'Blank Space' di Hari Pernikahannya dengan Travis Kelce

Pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce (x @ARISEtv)

JawaPos.com – Pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce dipenuhi berbagai sentuhan personal yang membuat para penggemar tersenyum.

Salah satu detail yang paling mencuri perhatian adalah sebuah Easter egg yang merujuk pada lagu favorit Travis Kelce dari katalog musik sang istri.

Mengutip laporan dari Entertainment Weekly, tamu undangan menerima suvenir berupa saputangan berwarna gading dengan hiasan renda yang dibordir khusus sebagai kenang-kenangan dari hari bahagia pasangan tersebut.

Pada saputangan itu tertulis lirik "So it's gonna be forever...", yang merupakan penggalan chorus lagu hit Taylor Swift, "Blank Space."

Selain lirik tersebut, suvenir itu juga menampilkan logo monogram "TT" yang menggabungkan inisial Taylor dan Travis dalam bentuk hati, lengkap dengan tanggal serta lokasi pernikahan mereka di New York City.

Detail tersebut pertama kali terungkap melalui unggahan penyanyi Maren Morris, yang membagikan foto suvenir dari acara tersebut.

Pemilihan lirik "Blank Space" bukanlah tanpa alasan. Travis Kelce telah beberapa kali mengungkapkan bahwa lagu tersebut merupakan salah satu, bahkan lagu favoritnya, dari seluruh diskografi Taylor Swift.

Dalam sebuah episode podcast New Heights pada 2024, bintang NFL itu secara terbuka menyebut "Blank Space" sebagai lagu Taylor yang paling ia sukai.

Tak hanya saputangan bordir, Entertainment Weekly juga mengungkap bahwa pasangan tersebut menyiapkan kotak beludru hitam berlogo "TT" untuk para tamu saat acara makan malam gladi bersih.

Di dalamnya terdapat gelas sampanye berhias berlian sebagai hadiah eksklusif yang menambah kesan mewah pada rangkaian perayaan pernikahan mereka.

Kehadiran Easter egg tersebut kembali menunjukkan kecintaan Taylor Swift terhadap detail-detail tersembunyi yang selama ini menjadi ciri khasnya.

Kali ini, bukan hanya ditujukan kepada para penggemar, tetapi juga menjadi simbol romantis yang menggambarkan hubungan spesialnya dengan Travis Kelce.