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Leni Setya Wati
Jumat, 3 Juli 2026 | 05.47 WIB

Taylor Swift dan Travis Kelce Bersiap Menikah, Hari Bahagia Kian Dekat

Ilustrai photo dari x @Popcrave

JawaPos.com - Setelah mengumumkan pertunangan pada Agustus 2025, pasangan selebritas tersebut kini dikabarkan akan segera menggelar pernikahan yang telah lama dinantikan oleh para penggemar di seluruh dunia.

 
Menurut sejumlah laporan media internasional, pesta pernikahan Taylor Swift dan bintang NFL tersebut diperkirakan akan berlangsung pada 3 Juli 2026 di Madison Square Garden, New York.
 
Meski hingga kini pasangan itu belum memberikan konfirmasi resmi mengenai detail acara, berbagai persiapan yang dilakukan di lokasi semakin memicu spekulasi bahwa hari bahagia mereka sudah semakin dekat.
 
Laporan menyebutkan bahwa rangkaian perayaan akan diawali dengan acara makan malam privat bersama keluarga dan sahabat terdekat sebelum dilanjutkan dengan resepsi yang lebih besar keesokan harinya.
 
Demi menjaga privasi, sistem keamanan disebut diperketat, termasuk penggunaan undangan khusus dan pembatasan akses bagi tamu undangan.
 
Pernikahan pasangan ini menjadi salah satu peristiwa hiburan yang paling dinantikan tahun ini.
 
Sejak hubungan mereka mulai go public pada 2023, Taylor Swift dan Travis Kelce terus menjadi sorotan berkat chemistry yang kuat serta dukungan mereka terhadap karier masing-masing.
 
Kabar pernikahan tersebut juga memicu antusiasme luar biasa di media sosial. Para penggemar berspekulasi mengenai daftar tamu, gaun pengantin yang akan dikenakan Taylor, hingga kemungkinan penampilan spesial dari sejumlah musisi ternama yang disebut-sebut hadir dalam perayaan tersebut.
 
Namun, sebagian besar informasi tersebut masih sebatas laporan media dan belum dikonfirmasi langsung oleh pasangan tersebut.
 
Meski memilih untuk tetap menjaga privasi, Taylor Swift dan Travis Kelce diyakini telah mempersiapkan momen istimewa ini sejak bertunangan tahun lalu.
 
Keputusan mereka untuk tidak banyak membagikan detail kepada publik justru semakin membuat rasa penasaran penggemar terus meningkat.
 
Dengan perhatian media global yang begitu besar, pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce diprediksi akan menjadi salah satu momen paling bersejarah di dunia hiburan pada 2026.
 
Para penggemar kini menantikan apakah pasangan tersebut akan membagikan potret resmi atau memberikan kejutan setelah hari bahagia mereka berlangsung.

Editor: Hanny Suwindari
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