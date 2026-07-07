Yakin Giorgio Antonio Bukan Orang Kaya, Hotman Paris: Orang Kaya Tidak Pamer

Giorgio Antonio. (Instagram: ruben_onsu)
JawaPos.com - Pengacara Hotman Paris geli dengan tingkah pacar baru Sarwendah, Giorgio Antonio, yang mengklaim punya 2.000 toko dan tokonya tersebar di sejumlah negara.
Hotman Paris semakin geli dengan tingkah Giorgio Antonio yang memamerkan uang sebesar Rp 1 miliar melalui sebuah video yang sempat viral di media sosial, beberapa waktu belakangan.
Menurut Hotman Paris, berdasarkan apa yang dilakukan Giorgio Antonio, dia yakin bahwa kekasih Sarwendah itu bukan termasuk orang kaya.
"Basically, dia hanya punya sedikit, itu aja deh ya. Dia tidak kaya, itu aja oke. Orang kaya tidak pernah pamer begitu ya," kata Hotman Paris.
Menurut Hotman, uang Rp 1 miliar bagi orang kaya bukan uang yang besar untuk sekarang ini. Dia pun heran kenapa Giorgio Antonio memamerkan uang dengan angka itu.
Hotman Paris justru menantang Giorgio Antonio untuk memamerkan uang sebesar Rp 500 miliar jika memang benar termasuk orang kaya dan memiliki 2000 toko di sejumlah negara.
"Uang satu miliar itu bukan uang besar. Itu uang receh," kata Hotman Paris.
Sebelumnya, nama Giorgio Antonio sempat hebohkan publik karena disebut-sebut sebagai CEO. Tak lama kemudian, PT Global Loyalty Indonesia (GLI) memberikan bantahan bahwa dia merupakan CEO di perusahaan itu.
Nama Giorgio Antonio kembali disorot publik atas pengakuannya memiliki 2000 toko yang tersebar di sejumlah negara yaitu di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, hingga Singapura.
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