Selamat! Keenan Pearce dan Tasha Serena Dikaruniai Buah Hati Pertama

JawaPos.com - Pasangan suami istri Keenan Pearce dan Tasha Serena dianugerahi buah hati pertama dari hasil pernikahan mereka. Si kecil terlahir ke dunia pada hari ini, Senin (6/7), sekitar pukul 07.00 WIB.

Kabar lahirnya anak pertama Keenan Pearce dan Tasha Serena dikabarkan ke publik melalui unggahan akun Instagram Story. Keenan dan Tasha juga mengungkapkan nama untuk buah hatinya yang baru saja lahir ke dunia. Anaknya diberi nama Ra Mandastana Balian Awliya Pearce.

Si kecil adalah anak pertama Keenan dari hasil pernikahannya bersama Tasha Serena. Ra Mandastana Balian Awliya Pearce juga merupakan anak ketiga dari total buah hati Keenan.

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Sebelumnya, Keenan Pearce dikaruniai dua orang anak dari hasil pernikahannya bersama Gianni Fajri. Kedua anaknya masing-masing bernama Benjamin dan Alma.

Keenan Pearce dan Tasha Serena melangsungkan pernikahan pada 13 Oktober 2024 silam. Acara pernikahan mereka digelar secara intimate di Pulau Dewata.