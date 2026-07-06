Dua Peraih Oscar Bersatu, Leonardo DiCaprio dan Christian Bale Bintangi Heat 2

Christian Bale dan Leonardo DiCaprio (x @cineebase)

JawaPos.com - Film Heat 2 akhirnya semakin menunjukkan perkembangan besar. Dua aktor pemenang Academy Award, Leonardo DiCaprio dan Christian Bale, dipastikan akan menjadi pemeran utama dalam sekuel sekaligus prekuel dari film kriminal legendaris Heat (1995) garapan sutradara Michael Mann.

Dilansir dari The Wrap, Christian Bale telah mengonfirmasi keterlibatannya dalam proyek tersebut, sementara Leonardo DiCaprio sebelumnya juga telah dipastikan bergabung sebagai salah satu pemeran utama.

Dalam film ini, Bale akan memerankan Vincent Hanna, detektif LAPD yang pada film orisinal diperankan oleh Al Pacino.

Sementara itu, DiCaprio dipercaya memerankan Chris Shiherlis, karakter ikonik yang sebelumnya dimainkan oleh mendiang Val Kilmer.

Michael Mann kembali duduk di kursi sutradara sekaligus penulis naskah. Cerita Heat 2 diadaptasi dari novel berjudul sama yang ia tulis bersama Meg Gardiner pada 2022.

Berbeda dari film pertama, kisah baru ini akan bergerak di dua garis waktu, menampilkan peristiwa sebelum dan sesudah film Heat (1995), sehingga memperluas latar belakang para karakter sekaligus melanjutkan nasib mereka setelah peristiwa film pertama.

Selain DiCaprio dan Bale, sejumlah nama besar Hollywood seperti Adam Driver, Bradley Cooper, hingga Austin Butler juga santer dikaitkan dengan proyek ini.

Meski demikian, studio belum mengumumkan susunan pemain lengkap secara resmi.

Proses syuting dijadwalkan dimulai pada 2026 untuk lokasi pengambilan gambar di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Amerika Selatan.

Michael Mann juga mengungkapkan bahwa teknologi de-aging akan dimanfaatkan untuk mendukung alur cerita yang melintasi beberapa dekade.

Pertemuan dua aktor peraih Oscar, Leonardo DiCaprio dan Christian Bale, di bawah arahan Michael Mann menjadikan Heat 2 sebagai salah satu film kriminal yang paling dinantikan.

Dengan skala produksi yang besar serta cerita yang memperluas semesta Heat, film ini diprediksi akan menjadi salah satu rilisan Hollywood paling ambisius saat resmi tayang nanti.