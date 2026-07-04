Q THE BOYZ Resmi Debut Solo, Single Digital 'Anytime' Rilis Minggu Depan

JawaPos.com - Member yang dikenal dengan kemampuan menari dan vokalnya yang khas itu akan merilis single digital perdananya bertajuk "Anytime" pada 9 Juli pukul 18.00 KST, Q THE BOYZ menandai debut solonya sejak resmi memulai karier bersama THE BOYZ.

Kabar tersebut langsung disambut antusias oleh para penggemar. Selama ini, Q dikenal sebagai salah satu performer andalan THE BOYZ yang selalu memikat lewat penampilan panggung penuh energi.

Kini, ia bersiap menunjukkan warna musiknya sendiri melalui karya yang akan membawa namanya sebagai artis solo.

"Anytime" menjadi langkah baru dalam perjalanan karier Q. Setelah bertahun-tahun berkontribusi dalam berbagai rilis dan tur bersama THE BOYZ, ia kini memiliki kesempatan untuk menampilkan sisi musikal yang lebih personal sekaligus memperlihatkan pesona vokalnya secara lebih mendalam.

Bersamaan dengan pengumuman tersebut, ekspektasi penggemar pun semakin tinggi.

Banyak yang penasaran dengan konsep dan nuansa musik yang akan diusung Q, mengingat ia selama ini dikenal memiliki gaya penampilan yang ekspresif dan emosional di atas panggung.

Perilisan "Anytime" juga menjadi momen penting bagi Q karena merupakan proyek solo resmi pertamanya sejak debut.

Lagu ini diharapkan dapat memperlihatkan identitas musik yang berbeda dari aktivitasnya bersama THE BOYZ, sekaligus menjadi hadiah spesial bagi para penggemar yang telah lama menantikan karya solonya.

Dengan hitungan hari menuju tanggal perilisan, "Anytime" diprediksi menjadi salah satu rilis solo idol K-pop yang paling dinantikan pekan depan.