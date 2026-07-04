G-Dragon Ditunjuk sebagai Duta Besar Kehormatan Komite Warisan Dunia UNESCO

Ilustrasi photo dari x @kpop_herald
JawaPos.com - Ikon K-pop sekaligus leader BIGBANG, G-Dragon resmi dipercaya menjadi Duta Besar Kehormatan (Honorary Ambassador) untuk Sidang ke-48 Komite Warisan Dunia UNESCO yang akan berlangsung di Busan, Korea Selatan.
Penunjukan tersebut diumumkan oleh Korea Heritage Service pada 3 Juli. Kehadiran G-Dragon sebagai wajah dari ajang internasional ini dinilai mencerminkan besarnya pengaruhnya dalam memperkenalkan budaya Korea ke dunia sekaligus menginspirasi masyarakat melalui seni dan aksi sosial.
Sidang ke-48 Komite Warisan Dunia UNESCO dijadwalkan berlangsung pada 19–29 Juli 2026 di Busan.
Acara ini menjadi tonggak bersejarah karena untuk pertama kalinya Korea Selatan dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan tahunan yang dihadiri delegasi dari hampir 200 negara.
Dalam sidang tersebut, para peserta akan membahas penetapan situs Warisan Dunia baru serta strategi pelestarian berbagai warisan budaya dan alam yang memiliki nilai universal.
Sebagai Duta Besar Kehormatan, G-Dragon akan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan promosi, mulai dari kampanye publik hingga menghadiri rangkaian acara resmi selama sidang berlangsung.
Ia juga akan menyampaikan pesan bertema "Peace Through Culture and Participation" atau "Perdamaian Melalui Budaya dan Partisipasi", yang mengajak masyarakat dunia menjaga warisan budaya sebagai jembatan untuk menciptakan perdamaian.
Melalui pernyataan resminya, G-Dragon mengaku merasa bangga dapat menjadi bagian dari penyelenggaraan Sidang Komite Warisan Dunia UNESCO pertama yang digelar di Korea Selatan.
Ia menegaskan bahwa warisan budaya merupakan aset berharga milik seluruh umat manusia yang harus dijaga bersama.
Menurutnya, budaya memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai bangsa, sehingga ia berharap pesan perdamaian yang disampaikannya dapat menggerakkan lebih banyak orang agar ikut berkontribusi dalam melestarikan warisan dunia.
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