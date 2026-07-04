Jaehyun NCT Resmi Comeback Solo, Rilis Single Baru '99 Degrees'

JawaPos.com - Jaehyun NCT resmi mengumumkan comeback solonya melalui single terbaru bertajuk "99 Degrees", yang dijadwalkan rilis pada 10 Juli 2026 pukul 18.00 KST di berbagai platform musik digital.

Lagu ini menjadi karya solo pertama Jaehyun sejak menyelesaikan wajib militernya sekaligus menandai kembalinya sang idol ke industri musik.

SM Entertainment mengumumkan perilisan "99 Degrees" pada 3 Juli melalui teaser perdana yang langsung membangkitkan antusiasme para penggemar di seluruh dunia.

Menariknya, lagu ini bukanlah karya yang benar-benar asing bagi NCTzen. "99 Degrees" pertama kali diperdengarkan secara eksklusif saat fan-con solo Jaehyun bertajuk "Mono", sehingga banyak penggemar telah lama menantikan versi resminya.

Tak hanya menjadi comeback solo, "99 Degrees" juga memperlihatkan sisi musikal Jaehyun yang semakin matang.

Berdasarkan keterangan resmi, lagu ini merupakan ballad ciptaan Jaehyun sendiri yang mengusung nuansa hangat dan emosional.

Liriknya menggambarkan pandangan filosofis tentang cinta, dengan mengibaratkan suhu 99 derajat sebagai momen ketika perasaan telah mencapai titik paling hangat, tetapi belum sepenuhnya mendidih.

Perilisan ini menjadi comeback solo pertama Jaehyun dalam sekitar satu tahun delapan bulan setelah lagu "Unconditional" pada 2024.

Selama menjalani wajib militer sebagai anggota band militer, aktivitas musiknya sempat terhenti.