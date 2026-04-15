Risma Azzah Fatin
15 April 2026, 22.58 WIB

Pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce Dikabarkan akan Digelar di New York Pada Awal Juli 2026

Travis Kelce dan Taylor Swift (Instagram @enterteintmenttonight)

JawaPos.com – Tanggal dan lokasi pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce akhirnya terungkap ke publik.

Dilansir dari laman Page Six pada Rabu (15/4), Informasi tersebut mencuat setelah undangan resmi pernikahan pasangan ini mulai dikirimkan kepada para tamu.

Acara sakral itu dijadwalkan berlangsung di New York pada 3 Juli 2026 mendatang.

Kabar ini mengejutkan banyak pihak karena sebelumnya beredar laporan bahwa keduanya mempertimbangkan Rhode Island sebagai lokasi pernikahan.

Wilayah tersebut diketahui memiliki properti besar milik Swift yang sering menjadi sorotan. Namun, rencana itu disebut berubah demi menampung jumlah tamu yang lebih besar.

Seorang sumber menyebutkan bahwa pasangan tersebut memilih lokasi baru yang lebih representatif.

Keputusan ini diambil agar seluruh rangkaian acara dapat berlangsung secara maksimal. New York dinilai mampu memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus memberikan nuansa eksklusif.

Pilihan New York juga bukan tanpa alasan mengingat kedekatan emosional Swift dengan kota tersebut. Sejak 2014, ia menetap di kawasan Tribeca dan terus memperluas kepemilikan propertinya di sana. Kota ini juga menjadi inspirasi dalam sejumlah karya musiknya.

Tanggal 3 Juli dinilai memiliki makna tersendiri karena berdekatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat.

Momen tersebut juga dikenal sebagai salah satu waktu favorit Swift. Dengan demikian, pernikahan ini diprediksi akan berlangsung meriah dan penuh simbolik.

Artikel Terkait
Pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce Jadi yang Ditunggu, Akan Ada Banyak Selebriti! - Image
Entertainment

Pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce Jadi yang Ditunggu, Akan Ada Banyak Selebriti!

08 April 2026, 14.45 WIB

Dalam Pidato Kemenangannya di iHeart Awards 2026, Taylor Swift Ungkap Terima Kasih kepada Travis Kelce - Image
Music & Movie

Dalam Pidato Kemenangannya di iHeart Awards 2026, Taylor Swift Ungkap Terima Kasih kepada Travis Kelce

31 Maret 2026, 03.48 WIB

Bakal Gelar Pernikahan di Bulan Juni, Taylor Swift dan Travis Kelce Diduga Telah Rencanakan Bulan Madu - Image
Infotainment

Bakal Gelar Pernikahan di Bulan Juni, Taylor Swift dan Travis Kelce Diduga Telah Rencanakan Bulan Madu

31 Maret 2026, 03.42 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

