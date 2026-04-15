Pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce Dikabarkan akan Digelar di New York Pada Awal Juli 2026

Travis Kelce dan Taylor Swift (Instagram @enterteintmenttonight)
JawaPos.com – Tanggal dan lokasi pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce akhirnya terungkap ke publik.
Dilansir dari laman Page Six pada Rabu (15/4), Informasi tersebut mencuat setelah undangan resmi pernikahan pasangan ini mulai dikirimkan kepada para tamu.
Acara sakral itu dijadwalkan berlangsung di New York pada 3 Juli 2026 mendatang.
Kabar ini mengejutkan banyak pihak karena sebelumnya beredar laporan bahwa keduanya mempertimbangkan Rhode Island sebagai lokasi pernikahan.
Wilayah tersebut diketahui memiliki properti besar milik Swift yang sering menjadi sorotan. Namun, rencana itu disebut berubah demi menampung jumlah tamu yang lebih besar.
Seorang sumber menyebutkan bahwa pasangan tersebut memilih lokasi baru yang lebih representatif.
Keputusan ini diambil agar seluruh rangkaian acara dapat berlangsung secara maksimal. New York dinilai mampu memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus memberikan nuansa eksklusif.
Pilihan New York juga bukan tanpa alasan mengingat kedekatan emosional Swift dengan kota tersebut. Sejak 2014, ia menetap di kawasan Tribeca dan terus memperluas kepemilikan propertinya di sana. Kota ini juga menjadi inspirasi dalam sejumlah karya musiknya.
Tanggal 3 Juli dinilai memiliki makna tersendiri karena berdekatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat.
Momen tersebut juga dikenal sebagai salah satu waktu favorit Swift. Dengan demikian, pernikahan ini diprediksi akan berlangsung meriah dan penuh simbolik.
