BOYNEXTDOOR Resmi Umumkan Tur Dunia Pertama 'KNOCK ON Vol.2', Jakarta Masuk Daftar Kota

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JawaPos.com - BOYNEXTDOOR resmi mengumumkan tur dunia pertama "KNOCK ON Vol.2". Pengumuman tersebut disampaikan melalui poster resmi yang dirilis pada pertengahan Juni dan langsung memicu antusiasme ONEDOOR di seluruh dunia.

Tur ini akan dibuka dengan konser selama tiga hari di KSPO DOME, Seoul, pada 17–19 Juli 2026.

Setelah itu, grup besutan KOZ Entertainment tersebut akan melanjutkan perjalanan ke Busan sebelum menyapa penggemar di Jepang, Asia, hingga Amerika Utara dalam rangkaian tur yang berlangsung hingga Januari 2027.

"KNOCK ON Vol.2" menjadi tonggak penting dalam perjalanan karier BOYNEXTDOOR.

Setelah sukses menggelar tur "KNOCK ON Vol.1", kini Sungho, Riwoo, Jaehyun, Taesan, Leehan, dan Woonhak siap memperluas jangkauan mereka lewat tur dunia perdana yang mencakup lebih dari 30 pertunjukan di berbagai negara.

Poster tur juga mengungkap sederet kota besar yang akan disinggahi. Selain Seoul dan Busan, BOYNEXTDOOR dijadwalkan tampil di Tokyo, Osaka, Nagoya, Yokohama, Taipei, Bangkok, Hong Kong, Jakarta, Singapura, Manila, serta sejumlah kota di Amerika Utara, termasuk Los Angeles, San Francisco, Chicago, Toronto, New York, hingga Mexico City.

Pengumuman ini langsung disambut meriah oleh para penggemar di media sosial. Banyak ONEDOOR mengaku telah menantikan tur dunia pertama BOYNEXTDOOR sejak grup tersebut menunjukkan pertumbuhan pesat melalui berbagai rilisan musik dan penampilan panggung yang energik.

Konser di Seoul diprediksi menjadi pembuka spektakuler dengan produksi panggung yang lebih megah dibanding tur sebelumnya.

Selain membawakan lagu-lagu favorit penggemar, BOYNEXTDOOR juga diperkirakan akan menampilkan berbagai kejutan spesial selama rangkaian "KNOCK ON Vol.2".

Sementara itu, informasi mengenai jadwal penjualan tiket untuk masing-masing negara akan diumumkan secara bertahap melalui kanal resmi BOYNEXTDOOR dan promotor lokal.

Penggemar di setiap wilayah diimbau untuk mengikuti pengumuman terbaru agar tidak melewatkan kesempatan menyaksikan tur dunia perdana grup tersebut.