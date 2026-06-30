Sinopsis Film Biografi Rocketman (2019): Ikut Bernyanyi Lagu-Lagu Elton John dalam Film Biografinya

JawaPos.com - Kisah hidup seseorang dapat menjadi sangat menarik, terutama mereka yang telah mengalami jatuh bangun dalam hidup. Mungkin mengetahui cerita mereka, beberapa dari kita dapat belajar satu atau dua hal.

Menjadi seorang penyanyi terkenal dan hidup flamboyan dapat membuat banyak orang lelah. Terutama mereka yang harus terlihat mewah terus menerus, salah satunya adalah Elton John.

Elton John adalah penyanyi dan penulis lagu asal Inggris. Ia terkenal akan lagu-lagu asyik dan bagaimana ia dapat membuat pertunjukannya sangat menarik.

Sir Elton Hercules John lahir dengan nama Reginald Kenneth Dwight pada 25 Maret 1947 di Inggris. Ia terkenal akan kostum-kostum dan selera berpakaian mewahnya, tanpa gagal untuk menciptakan lagu-lagu terkenal.

Untuk mengenal sosok cemerlang seperti Elton, kita dapat menontonnya dari film Rocketman (2019) yang adalah adaptasi dari biografi Elton John yang dibintangi oleh Taron Egerton.

Pada masa mudanya, Elton dibesarkan oleh ibu yang dingin dan nenek yang perhatian, sedangkan ayahnya seringkali tidak hadir karena ia bekerja sebagai tentara angkatan udara.

Sejak muda Elton menunjukkan ketertarikannya terhadap musik, terutama piano. Ia berulang kali juga menunjukkan bahwa ia dapat meniru lagu hanya dengan mendengarnya sekali. Mengetahui bakatnya, Elton sangat ingin menunjukkannya kepada ayahnya. Tapi ternyata ayahnya sama sekali tidak tertarik kepadanya maupun bakat musiknya.

Walaupun begitu, berkat dukungan neneknya, Elton tetap melatih kemampuan bermain pianonya. Sampai akhirnya ia dapat masuk ke Royal Academy of Music, salah satu sekolah musik terbaik.

Beranjak dewasa, Elton menunjukkan ketertarikan terhadap lagu-lagu rock dan penyanyi rock, seperti Elvis Presley, serta mulai tampil di bar-bar lokal.