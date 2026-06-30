Kekecewaan Yati Surachman Pembeli Rumahnya Tidak Kunjung Lunasi Pembayaran

Aktris senior Yati Surachman. (istimewa)
JawaPos.com - Aktris senior Yati Surachman mengungkapkan kekecewaannya karena pembeli rumahnya di terletak di daerah Serang hingga kini belum menyelesaikan pelunasan pembayaran sesuai kesepakatan.
Bagi Yati Surachman, persoalan tersebut bukan semata-mata soal nilai uang, melainkan tentang komitmen yang sudah dibuat dan disepakati bersama.
Yati Surachman mengatakan bahwa dirinya kecewa karena pembayaran rumah yang seharusnya dilunasi pada bulan Juni belum juga diterimanya. Ia menyebut, pihak pembeli terus memberikan jawaban yang tidak pasti terkait kapan waktu pelunasan.
“Saya orangnya memegang komitmen. Kalau sudah ada kesepakatan sebaiknya segera dipenuhi,” ujar Yati Surachman.
Menurut Yati, dalam perjanjian sesuai kesepakatan, pembayaran rumah tersebut dijanjikan akan selesai pada bulan Juni ini. Namun sampai sekarang belum ada kepastian mengenai pelunasan.
“Perjanjiannya, pembayaran akan dilunasi bulan Juni. Tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda pembayaran. Jawabannya entar entar terus,” keluhnya.
Aktris senior berusia 68 tahun mengatakan, masalah ini bukan sekadar soal angka sekitar Rp 45 juta dana yang belum dibayarkan. Tapi tentang perjanjian yang telah disepakati dan Yati Surachman sudah terlanjur punya alokasi disesuaikan dengan apa yang sudah dijanjikan pihak pembeli kepada dirinya.
“Bukan karena jumlahnya Rp 45 juta, tapi ini soal komitmen,” tutur Yatti.
Yatti Surachman juga mengatakan, dana hasil penjualan rumah tersebut sudah memiliki peruntukan untuk memenuhi sejumlah kewajibannya. Oleh karena itu, keterlambatan pembayaran membuatnya berada dalam situasi sulit.
“Saya punya kewajiban yang harus dibayarkan dari hasil penjualan rumah itu. Awal Juli saya banyak kebutuhan yang harus diselesaikan, termasuk biaya kuliah anak saya,” jelasnya.
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