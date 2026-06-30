Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Sischa Widya Maharani
Selasa, 30 Juni 2026 | 23.00 WIB

Perlahan Disingkirkan, Eunwoo Ungkap Alasan di Balik Bubarnya PRISTIN 

Alasan girl group PRISTIN bubar. (Naver) - Image

Alasan girl group PRISTIN bubar. (Naver)

JawaPos.com - Mantan anggota PRISTIN, Jung Eunwoo baru-baru ini bongkar mengenai alasan di balik pembubaran grupnya.
 
Dalam sebuah video yang dibagikan dan menjadi perbincangan di komunitas online Korea Theqoo, Eunwoo menjawab pertanyaan yang selama bertahun-tahun yaitu mengenai alasan mengapa PRISTIN bubar.
 
Eunwoo mengungkapkan bahwa dirinya bergabung dengan agensi saat masih duduk di kelas 3 SMP.
 
Pledis Entertainment menjadi agensi pertama yang membimbing dirinya maupun anggota PRISTIN lainnya.
 
Ia kemudian mengikuti program survival Produce 101 dan berhasil mendapatkan kesempatan untuk debut bersama PRISTIN. 
 
Menurutnya, saat itu seluruh anggota memiliki harapan yang sangat besar terhadap masa depan grup mereka.
 
Namun Eunwoo mengakui bahwa dirinya tidak dapat menceritakan seluruh kisah yang sebenarnya. 
 
Ia hanya menjelaskan bahwa pada saat itu perusahaan harus menangani banyak grup sekaligus sehingga perhatian dan sumber daya perusahaan terbagi.
 
"Melihat bagaimana kami perlahan-lahan disingkirkan, saya merasa kami memang tidak diberi kesempatan," ungkap Eunwoo dikutip dari Pannchoa.
 
Seiring berjalannya waktu, Eunwoo memilih untuk melihat pengalaman tersebut sebagai pelajaran hidup yang berharga.
 
Mantan idol tersebut melihat bahwa pengalaman itu menjadi pelajaran hidup dan tidak menyimpan penyesalan terhadap perjalanan karirnya bersama PRISTIN. 
 
Bahkan jika diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu, ia mengaku akan tetap memilih jalan yang sama.
 
Pengakuan Eunwoo langsung memicu berbagai reaksi dari penggemar Korea. Berikut adalah beberapa komentar knetz:
 
"Saya kira PRISTIN akan menjadi yang paling sukses di antara grup-grup pecahan IOI . Lagu debut mereka juga bagus."
 
"Ah... jadi mereka didorong... karena Idol School."
 
"Lagu debut PRISTIN cukup sukses dan mereka menonjol di antara para pendatang baru. Ada apa dengan si perusak suasana ini?"
 
"Setelah melakukan semua itu, sungguh tidak lucu bahwa mereka sekarang malah membuat label terpisah untuk girl group , seolah-olah mereka berganti pihak."
 
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Reuni I.O.I Bikin Haru, Eks Trainee Produce 101 dan PRISTIN Ini Ungkap Kehidupannya sebagai Manajer Klinik - Image
Music & Movie

Reuni I.O.I Bikin Haru, Eks Trainee Produce 101 dan PRISTIN Ini Ungkap Kehidupannya sebagai Manajer Klinik

Minggu, 31 Mei 2026 | 20.48 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

5

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

6

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

7

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

8

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

10

Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore