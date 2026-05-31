Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Sischa Widya Maharani
Minggu, 31 Mei 2026 | 20.48 WIB

Reuni I.O.I Bikin Haru, Eks Trainee Produce 101 dan PRISTIN Ini Ungkap Kehidupannya sebagai Manajer Klinik

Jung Eunwoo saat menjadi idol dan ketika jadi manajer klinik. (Naver)

 
JawaPos.com - Mantan anggota girl group PRISTIN sekaligus trainee Produce 101 Jung Eunwoo menjadi perbincangan publik setelah mengungkapkan kehidupannya.
 
Pada 30 Mei 2026, Eunwoo mengunggah sebuah video singkat melalui akun Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, ia memperkenalkan dirinya sebagai mantan idol.
 
Reels yang diunggah @j_e_w_w_w menampilkan dirinya yang sedang melakukan challenge lagu "Suddenly" milik I.O.I dengan catatan kehidupan di masa lalu.
 
Melalui video tersebut, Eunwoo menampilkan sejumlah cuplikan perjalanan karirnya, mulai dari penampilannya di program audisi Superstar K4, Voice Kids hingga Produce 101. 
 
Saat melihat reuni I.O.I, ia mengaku sedikit nostalgia mengingat perjalanan meraih mimpinya.
 
Ia kemudian berbicara secara jujur mengenai kehidupannya saat ini yang memilih melanjutkan hidup di luar industri hiburan KPop.
 
"Saya tidak bisa begitu saja menghilang dari masyarakat di usia 28. Saya harus melakukan sesuatu untuk mencari nafkah. Saya memutuskan untuk menjadi manajer di klinik bedah plastik di Gangnam," ucapnya dikutip dari Naver.
 
Eks PRISTIN tersebut mengatakan bahwa pekerjaannya sekarang mungkin lebih mudah dibandingkan berusaha menjadi idol yang sukses di industri hiburan yang sangat ketat.
 
Di akhir video, Eunwoo bahkan menunjukkan dirinya menarikan koreografi "Suddenly" di depan klinik tempatnya bekerja yang langsung menarik perhatian banyak netizen.
 
Unggahan tersebut mendapat respons hangat dari para penggemar. Salah satu komentar yang paling banyak disukai berbunyi, "Jadi beginilah kabarmu selama ini. Aku belum pernah melupakanmu sejak masa PRISTIN."
 
Netizen lainnya juga memberikan dukungan dengan komentar seperti, "Semoga kamu selalu bahagia," "Tetap semangat, Eunwoo," hingga "Sayang sekali bakat menyanyimu tidak bisa terus kita lihat."
 
Sebelum debut, Jung Eunwoo dikenal sebagai peserta berbagai program audisi diantaranya Superstar K4 dan Voice Kids. 
 
Pada tahun 2016, ia mengikuti Produce 101 sebagai trainee di bawah Pledis Entertainment dan berhasil mencapai peringkat ke-21.
 
Setahun kemudian, ia debut sebagai anggota PRISTIN bersama Lim Nayoung dan Kyulkyung. Namun grup tersebut resmi dibubarkan pada tahun 2019. 
 
Eunwoo kemudian kembali debut melalui grup HINAPIA bersama beberapa mantan anggota PRISTIN lainnya tetapi aktivitas grup tersebut juga berakhir kurang dari satu tahun setelah debut.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Comeback I.O.I Hampir Gagal Total? Yoo Yeonjung Bongkar Cerita di Balik Reuni 10 Tahun - Image
Infotainment

Comeback I.O.I Hampir Gagal Total? Yoo Yeonjung Bongkar Cerita di Balik Reuni 10 Tahun

Jumat, 29 Mei 2026 | 17.22 WIB

Kang Mina Diam-Diam Datang ke Latihan Konser I.O.I, Rumor Konflik Langsung Terbantahkan? - Image
Infotainment

Kang Mina Diam-Diam Datang ke Latihan Konser I.O.I, Rumor Konflik Langsung Terbantahkan?

Jumat, 29 Mei 2026 | 15.43 WIB

Reuni 10 Tahun I.O.I Malah Bikin Member Lebih Terbuka, Hubungan Kini Disebut Lebih Dekat - Image
Entertainment

Reuni 10 Tahun I.O.I Malah Bikin Member Lebih Terbuka, Hubungan Kini Disebut Lebih Dekat

Selasa, 26 Mei 2026 | 22.03 WIB

Terpopuler

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis - Image
1

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

2

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

3

Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis

4

11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya

5

Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions

6

Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung

7

Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas

8

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares

9

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore