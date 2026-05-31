Reuni I.O.I Bikin Haru, Eks Trainee Produce 101 dan PRISTIN Ini Ungkap Kehidupannya sebagai Manajer Klinik

Jung Eunwoo saat menjadi idol dan ketika jadi manajer klinik. (Naver)

JawaPos.com - Mantan anggota girl group PRISTIN sekaligus trainee Produce 101 Jung Eunwoo menjadi perbincangan publik setelah mengungkapkan kehidupannya.

Pada 30 Mei 2026, Eunwoo mengunggah sebuah video singkat melalui akun Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, ia memperkenalkan dirinya sebagai mantan idol.

Reels yang diunggah @j_e_w_w_w menampilkan dirinya yang sedang melakukan challenge lagu "Suddenly" milik I.O.I dengan catatan kehidupan di masa lalu.

Melalui video tersebut, Eunwoo menampilkan sejumlah cuplikan perjalanan karirnya, mulai dari penampilannya di program audisi Superstar K4, Voice Kids hingga Produce 101.

Saat melihat reuni I.O.I, ia mengaku sedikit nostalgia mengingat perjalanan meraih mimpinya.

Ia kemudian berbicara secara jujur mengenai kehidupannya saat ini yang memilih melanjutkan hidup di luar industri hiburan KPop.

"Saya tidak bisa begitu saja menghilang dari masyarakat di usia 28. Saya harus melakukan sesuatu untuk mencari nafkah. Saya memutuskan untuk menjadi manajer di klinik bedah plastik di Gangnam," ucapnya dikutip dari Naver.

Eks PRISTIN tersebut mengatakan bahwa pekerjaannya sekarang mungkin lebih mudah dibandingkan berusaha menjadi idol yang sukses di industri hiburan yang sangat ketat.

Di akhir video, Eunwoo bahkan menunjukkan dirinya menarikan koreografi "Suddenly" di depan klinik tempatnya bekerja yang langsung menarik perhatian banyak netizen.

Unggahan tersebut mendapat respons hangat dari para penggemar. Salah satu komentar yang paling banyak disukai berbunyi, "Jadi beginilah kabarmu selama ini. Aku belum pernah melupakanmu sejak masa PRISTIN."

Netizen lainnya juga memberikan dukungan dengan komentar seperti, "Semoga kamu selalu bahagia," "Tetap semangat, Eunwoo," hingga "Sayang sekali bakat menyanyimu tidak bisa terus kita lihat."

Sebelum debut, Jung Eunwoo dikenal sebagai peserta berbagai program audisi diantaranya Superstar K4 dan Voice Kids.

Pada tahun 2016, ia mengikuti Produce 101 sebagai trainee di bawah Pledis Entertainment dan berhasil mencapai peringkat ke-21.

Setahun kemudian, ia debut sebagai anggota PRISTIN bersama Lim Nayoung dan Kyulkyung. Namun grup tersebut resmi dibubarkan pada tahun 2019.

Eunwoo kemudian kembali debut melalui grup HINAPIA bersama beberapa mantan anggota PRISTIN lainnya tetapi aktivitas grup tersebut juga berakhir kurang dari satu tahun setelah debut.