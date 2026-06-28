Chanyeol dan Kai EXO Kewalahan Ikuti Lari Minho SHINee, Pengalaman di London Jadi Sorotan

Ilustrasi foto dari x @detii0730

JawaPos.com - Minho SHINee kembali membuktikan reputasinya sebagai salah satu idol dengan stamina luar biasa.

Namun, kali ini bukan prestasi olahraganya yang menjadi sorotan, melainkan kisah jenaka yang dibagikan Chanyeol dan Kai EXO usai mencoba mengikuti rutinitas lari sang senior saat berada di London. Pengalaman tersebut sukses mengundang gelak tawa penggemar.

Berawal dari ajakan sederhana untuk jogging bersama, Chanyeol mengira aktivitas pagi itu akan berlangsung santai. Dugaan tersebut langsung terpatahkan begitu Minho dan Changmin TVXQ mulai meningkatkan tempo lari.

Alih-alih menikmati jalan pagi yang ringan, Chanyeol justru harus berjuang mengejar langkah keduanya yang dikenal memiliki stamina di atas rata-rata.

Usai menyelesaikan sesi lari, Chanyeol mengaku benar-benar merasakan dampaknya. Tubuhnya pegal, napas terkuras, dan ia pun berseloroh bahwa dirinya tak ingin lagi sembarangan menerima ajakan olahraga dari Minho.

Candaan itu sontak membuat para penggemar tertawa, sekaligus semakin mengukuhkan citra Minho sebagai "raja olahraga" di SM Entertainment.

Kai ternyata memiliki cerita yang tak kalah menghibur. Mengetahui reputasi Minho saat berlari, ia sempat berusaha menghindari ajakan tersebut.

Sayangnya, rencananya gagal total ketika Minho dan Changmin justru menemukannya di pusat kebugaran. Tak punya banyak pilihan, Kai akhirnya ikut bergabung dalam sesi olahraga yang kemudian menjadi pengalaman tak terlupakan.

Momen itu memperlihatkan sisi persahabatan hangat para artis SM Entertainment.

Meski saling menggoda dan melontarkan candaan, Chanyeol, Kai, Minho, dan Changmin menunjukkan kedekatan yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Suasana santai di balik aktivitas olahraga pun menjadi bukti bahwa hubungan mereka tetap akrab di luar panggung.

Kisah tersebut semakin ramai dibicarakan setelah dokumentasi kebersamaan mereka beredar di media sosial.

Selain Minho, Changmin, Chanyeol, dan Kai, Suho juga terlihat bergabung dalam aktivitas tersebut. Kebersamaan para artis lintas generasi SM Entertainment itu langsung disambut antusias oleh para penggemar.

Bagi penggemar K-pop, cerita ini bukanlah hal yang mengejutkan. Minho memang sudah lama dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin menjaga kebugaran.

Berbagai ajang lari, olahraga ketahanan, hingga tantangan fisik kerap ia jalani dengan penuh semangat.

Tak heran jika banyak rekan sesama artis yang mengaku kewalahan ketika harus mengimbangi ritme olahraganya.

Meski mengaku "kapok", Chanyeol dan Kai justru mengenang pengalaman tersebut sebagai salah satu momen paling lucu selama berada di London.

Candaan mereka menjadi bukti bahwa di balik latihan yang menguras tenaga, tersimpan kisah persahabatan yang hangat dan penuh tawa, sekaligus memperlihatkan pesona Minho sebagai sosok yang selalu total dalam setiap hal yang ia lakukan.