Logo JawaPos
HomeInfotainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Senin, 29 Juni 2026 | 02.56 WIB

Chanyeol dan Kai EXO Kewalahan Ikuti Lari Minho SHINee, Pengalaman di London Jadi Sorotan

Ilustrasi foto dari x @detii0730

 

JawaPos.com - Minho SHINee kembali membuktikan reputasinya sebagai salah satu idol dengan stamina luar biasa.
 
Namun, kali ini bukan prestasi olahraganya yang menjadi sorotan, melainkan kisah jenaka yang dibagikan Chanyeol dan Kai EXO usai mencoba mengikuti rutinitas lari sang senior saat berada di London. Pengalaman tersebut sukses mengundang gelak tawa penggemar.
 
Berawal dari ajakan sederhana untuk jogging bersama, Chanyeol mengira aktivitas pagi itu akan berlangsung santai. Dugaan tersebut langsung terpatahkan begitu Minho dan Changmin TVXQ mulai meningkatkan tempo lari.
 
Alih-alih menikmati jalan pagi yang ringan, Chanyeol justru harus berjuang mengejar langkah keduanya yang dikenal memiliki stamina di atas rata-rata.
 
Usai menyelesaikan sesi lari, Chanyeol mengaku benar-benar merasakan dampaknya. Tubuhnya pegal, napas terkuras, dan ia pun berseloroh bahwa dirinya tak ingin lagi sembarangan menerima ajakan olahraga dari Minho.
 
Candaan itu sontak membuat para penggemar tertawa, sekaligus semakin mengukuhkan citra Minho sebagai "raja olahraga" di SM Entertainment.
 
Kai ternyata memiliki cerita yang tak kalah menghibur. Mengetahui reputasi Minho saat berlari, ia sempat berusaha menghindari ajakan tersebut.
 
Sayangnya, rencananya gagal total ketika Minho dan Changmin justru menemukannya di pusat kebugaran. Tak punya banyak pilihan, Kai akhirnya ikut bergabung dalam sesi olahraga yang kemudian menjadi pengalaman tak terlupakan.
 
Momen itu memperlihatkan sisi persahabatan hangat para artis SM Entertainment.
 
Meski saling menggoda dan melontarkan candaan, Chanyeol, Kai, Minho, dan Changmin menunjukkan kedekatan yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Suasana santai di balik aktivitas olahraga pun menjadi bukti bahwa hubungan mereka tetap akrab di luar panggung.
 
Kisah tersebut semakin ramai dibicarakan setelah dokumentasi kebersamaan mereka beredar di media sosial. 
 
Selain Minho, Changmin, Chanyeol, dan Kai, Suho juga terlihat bergabung dalam aktivitas tersebut. Kebersamaan para artis lintas generasi SM Entertainment itu langsung disambut antusias oleh para penggemar.
 
Bagi penggemar K-pop, cerita ini bukanlah hal yang mengejutkan. Minho memang sudah lama dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin menjaga kebugaran.
 
Berbagai ajang lari, olahraga ketahanan, hingga tantangan fisik kerap ia jalani dengan penuh semangat.
 
Tak heran jika banyak rekan sesama artis yang mengaku kewalahan ketika harus mengimbangi ritme olahraganya.
 
Meski mengaku "kapok", Chanyeol dan Kai justru mengenang pengalaman tersebut sebagai salah satu momen paling lucu selama berada di London.
 
Candaan mereka menjadi bukti bahwa di balik latihan yang menguras tenaga, tersimpan kisah persahabatan yang hangat dan penuh tawa, sekaligus memperlihatkan pesona Minho sebagai sosok yang selalu total dalam setiap hal yang ia lakukan.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait

Terpopuler

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons - Image
1

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons

2

Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

4

Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang

5

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

6

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

7

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

8

Prediksi Skor Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Sadio Mane Jadi Kunci Kalahkan Singa Mesopotamia

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore