TMII Disulap Jadi Arena Lari Lewat Ajang Bhinneka Run 2026

JawaPos.com - Taman Mini Indonesia Indah (TMII) bakal disulap menjadi lokasi olahraga lewat sebuah event lari bertajuk Bhinneka Run 2026. Ajang lari tersebut akan berlangsung pada akhir pekan ini pada Sabtu (4/7).

Mengusung tema Different Stories, One Finish Line, penyelenggara ingin meghadirkan pengalaman berbeda bagi para peserta. Bukan sekadar mengejar catatan waktu, pelari juga akan diajak menikmati kekayaan budaya Nusantara sepanjang lintasan.

Beragam pertunjukan seni tradisional akan mengiringi perjalanan peserta, mulai dari Angklung, Barongsai, Tanjidor, Jathilan, Tor-Tor, hingga atraksi budaya lainnya. Konsep tersebut membuat peserta seolah-olah tengah berlari mengelilingi Indonesia dalam satu kawasan.

"Bhinneka Run 2026 bukan sekadar ajang adu kecepatan atau mencari siapa yang tercepat mencapai garis finis. Kami ingin menciptakan sebuah panggung di mana setiap pelari, dari latar belakang apa pun, merasa diterima dan dirayakan,” kata M. Gilang Kartiko, Ketua Penyelenggara Bhinneka Run 2026, dalam konferensi pers pada Selasa (30/6).

Gilang berharap ajang tersebut berjalan lancar. Ajang tersebut juga diharapkan menjadi ruang bagi siapa pun untuk merayakan keberagaman melalui olahraga.

“Melalui tagline Different Stories, One Finish Line, kami ingin menyampaikan pesan bahwa meski kita memiliki perjalanan hidup dan cerita yang berbeda-beda, kita semua dipersatukan oleh semangat sportivitas dan rasa cinta terhadap Indonesia. Ini adalah perayaan kebhinekaan dalam denyut nadi lari yang sehat,” tutur Gilang.

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Sebanyak 3.500 peserta akan ambil bagian dalam ajang Bhinneka Run 2026. Event lari tersebut menyediakan tiga kategori lomba, yakni 10 kilometer (10K), 5 kilometer (5K), dan 3 kilometer (3K). Kategori 10K ditujukan bagi pelari yang ingin berkompetisi, sementara nomor 5K dan 3K dirancang agar lebih ramah bagi pelari rekreasional, pemula, maupun keluarga.