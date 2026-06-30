Jadi Juri D'Academy 8, Nassar Siap Bagi-bagi Hadiah

JawaPos.com - Penyanyi dangdut King Nassar dipercaya menjadi juri di ajang pencarian bakat D'Academy 8 yang akan tayang di Indosiar. Pelantun Seperti Mati Lampu didapuk menjadi juri di ajang ini bersama Soimah, Lesti Kejora, Dewi Perssik, dan Wika Salim.

Kembali dipercaya terlibat dam program D'Academy setelah sekitar 2 tahun absen, Nassar tentu saja sangat senang dan bersyukur.

"Aku bukan orang baru di sini, cuma dua tahun hiatus. D'Academy program yang luar biasa," kata Nassar dalam jumpa pers di bilangan Senayan, Jakarta, Senin (29/6).

Di usianya sekarang, Nassar mengaku tidak akan tampil dengan gebrakan mengenakan kostum aneh. Dia akan berfokus pada talenta para peserta dan akan menyuntikkan motivasi kepada mereka supaya lebih bersemangat dalam mengasah kemampuan, sehingga pada gilirannya nanti mereka layak menjadi bintang masa depan.

Salah satu suntikan semangat yang akan diberikan Nassar kepada para peserta nanti adalah dengan memberikan hadiah yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Kalau dandan aneh-aneh sudah lewat ya, sekarang Nassar lebih yang normal saja. Tapi aku punya hadiah untuk para peserta yang suaranya bagus. Hadiahnya yang berguna buat mereka," tutur Nassar.

Bagi Nassar, D'Academy punya tempat spesial di hatinya. Dia memastikan akan selalu meluangkan waktu ketika dipanggil untuk terlibat di ajang pencarian bakat dangdut terbaik di Tanah Air itu.

Bukan hanya karena D'Academy sudah teruji dan sukses melahirkan penyanyi dangdut kenamaan, Nassar juga tidak bisa menolak ajakan terlibat di D'Academy karena sosok Direktur SCM, Harsiwi Achmad, yang sudah dianggapnya sebagai ibunya sendiri.