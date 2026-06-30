D’Academy 8 Pecahkan Rekor, Jumlah Pendaftar Melonjak Signifikan

Jumpa pers D'Academy 8. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Ajang pencarian bakat dangdut, D’Academy 8 atau DA8, mencatatkan peningkatan jumlah pendaftar yang sangat signifikan dan memecahkan rekor baru dalam penyelenggaraannya di tahun ini.
Musim terbaru kompetisi dangdut tayangan Indosiar tersebut berhasil menarik sekitar 9.500 pendaftar, melonjak jauh apabila dibandingkan dengan musim sebelumnya yang hanya berada di kisaran 2.000-an pendaftar.
Direktur Emtek Media, Harsiwi Achmad, mengungkapkan tingginya antusiasme masyarakat menjadi salah satu alasan pihaknya sangat optimistis terhadap ajang pencarian bakat dangdut D’Academy 8.
Menurutnya, kualitas talenta yang muncul dalam audisi di tahun ini sampai terseleksi menjadi 53 orang dari 9.500 pendaftar menjadi bukti nyata bahwa regenerasi penyanyi dangdut terus berkembang.
“Keyakinan dan optimisme kami pada D’Academy 8 itu berdasarkan pada talent-talent yang sangat bagus yang kita peroleh dan ternyata tidak kalah sama DA7,” ujar Harsiwi Achmad di bilangan Senayan, Jakarta, Senin (29/6).
Menurut Harsiwi, peningkatan kualitas peserta menjadi modal penting bagi DA8 untuk menghadirkan kompetisi yang lebih menarik. Selain menghadirkan wajah-wajah baru para kontestan, D’Academy 8 juga akan melibatkan para jebolan dari musim sebelumnya. Perpaduan antara popularitas para kontestan DA7 dan potensi para kontestan baru diyakininya akan mampu menciptakan daya tarik tersendiri.
“Performance DA7 yang bagus itu menjadikan kita punya idola-idola baru yang mana DA7 akan kita libatkan di DA8. Kita memadukan popularitas anak-anak DA7 dan potensi anak-anak di DA8,” kata Harsiwi.
Selain itu, D’Academy 8 juga membawa sejumlah pembaruan. Salah satu perubahannya terletak pada kehadiran King Nassar yang akan berada di kursi jajaran dewan juri.
Formasi dewan juri DA8 tahun ini antara lain; King Nassar, Soimah Pancawati, Dewi Perssik, Lesti Kejora, dan Wika Salim. Kelima figur tersebut akan memberikan penilaian sekaligus memberikan warna baru yang akan menggembleng para peserta.
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