Debut Kian Dekat, V8 Rilis Teaser MV singasong dengan Visual yang Memikat

JawaPos.com - Sub-unit terbaru SEVENTEEN, V8, resmi membuka hitung mundur menuju debut mereka dengan merilis teaser video musik untuk lagu utama singasong.

Duo yang terdiri dari Vernon dan THE8 itu sukses memancing rasa penasaran penggemar lewat cuplikan singkat yang dipenuhi visual artistik, irama adiktif, dan konsep yang terasa segar.

Sejak detik pertama, teaser tersebut langsung menghadirkan atmosfer yang unik.

V8 mengusung nuansa modern dengan sentuhan visual eksperimental yang memadukan permainan cahaya, transisi cepat, serta tata artistik yang penuh detail.

Meski berdurasi singkat, setiap adegan berhasil membangun identitas kuat yang membedakan unit ini dari proyek-proyek SEVENTEEN sebelumnya.

Tak hanya memanjakan mata, teaser singasong juga memberikan sedikit bocoran mengenai arah musikal yang akan dibawakan V8.

Potongan melodi dengan beat elektronik yang energik dipadukan dengan ritme yang dinamis menciptakan kesan adiktif, seolah menjadi pembuka bagi lagu yang siap memikat pendengar sejak pertama kali diputar.

Chemistry antara Vernon dan THE8 menjadi salah satu elemen yang paling mencuri perhatian.

Karisma Vernon yang santai namun penuh percaya diri berpadu sempurna dengan aura artistik khas THE8, menghasilkan kombinasi yang terasa harmonis sekaligus menghadirkan pesona baru.

Interaksi keduanya dalam teaser memperlihatkan sinergi yang kuat, membuat penggemar semakin penasaran dengan penampilan lengkap mereka.