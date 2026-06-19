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Dony Lesmana Eko Putra
Sabtu, 20 Juni 2026 | 03.55 WIB

Mercedes-AMG Perbarui GLE 63 S dan GLS 63, Mesin V8 612 HP Kini Lebih Bertenaga dan Efisien

Mercedes-AMG resmi memperkenalkan GLE 63 S 4MATIC+ dan GLS 63 4MATIC+ terbaru. (Mercedes) - Image

Mercedes-AMG resmi memperkenalkan GLE 63 S 4MATIC+ dan GLS 63 4MATIC+ terbaru. (Mercedes)

JawaPos.com - Mercedes-AMG resmi memperkenalkan GLE 63 S 4MATIC+ dan GLS 63 4MATIC+ terbaru sebagai bagian dari penyegaran lini SUV performa tinggi mereka.

Pembaruan terbesar terletak pada penggunaan mesin AMG M177 EVO, yaitu mesin V8 biturbo 4.0 liter yang telah mengalami sejumlah pengembangan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memenuhi regulasi emisi terbaru.

Meski telah mendapatkan berbagai penyempurnaan, tenaga yang dihasilkan tetap impresif. Mesin V8 tersebut mampu menghasilkan tenaga 612 hp dan torsi puncak 850 Nm yang tersedia pada rentang 2.500 hingga 4.500 rpm.

Mercedes-AMG juga membekali kedua SUV ini dengan teknologi mild hybrid 48 volt yang dipadukan dengan Integrated Starter Generator (ISG).

Sistem tersebut mampu memberikan tambahan tenaga 23 hp dan torsi 205 Nm saat dibutuhkan, sekaligus membantu efisiensi bahan bakar dan meningkatkan respons akselerasi.

Mesin V8 terbaru yang digunakan pada varian baru Mercedes. (Mercedes)

Performa yang ditawarkan tetap menjadi daya tarik utama. Mercedes-AMG GLE 63 S mampu berakselerasi dari 0-100 km/jam dalam 3,9 detik, sementara GLS 63 S membutuhkan waktu 4,2 detik. Keduanya memiliki kecepatan maksimum hingga 280 km/jam.

Tidak hanya soal performa, Mercedes-AMG juga melakukan penyegaran pada desain eksterior. Bagian depan kini tampil lebih agresif dengan grille khas AMG berukuran besar, desain bumper baru, serta lampu LED dengan identitas pencahayaan terbaru.

Pada bagian belakang, sistem knalpot AMG Performance dengan twin tailpipe menjadi salah satu elemen yang mempertegas karakter sporty SUV ini.

Suara knalpot juga dapat disesuaikan melalui berbagai mode berkendara, mulai dari karakter yang lebih tenang hingga agresif.

Untuk menunjang kenyamanan sekaligus performa, GLE 63 S dan GLS 63 S dibekali suspensi AMG RIDE CONTROL+ dengan air suspension dan adaptive damping.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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