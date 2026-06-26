Sarwendah Punya Bukti, Bantah Persulit Ruben Onsu Bertemu Anak

Artis Sarwendah. (Instagram: sarwendah29)
JawaPos.com - Sarwendah melalui kuasa hukumnya, Chris Sam Siwu, kembali melayangkan bantahan mempersulit Ruben Onsu bertemu dengan anak-anaknya.
"Terkait isu mempersulit RO ketemu anak-anak saya bantah keras ya. Tidak pernah klien kami mempersulit RO ketemu anak," tegas Chris Sam Siwu.
Pihak Sarwendah mengaku memiliki bukti untuk memperkuat pernyataanmya tersebut. Bukti tersebut diberikannya kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) supaya lembaga negara yang berfokus menangani masalah anak-anak di Tanah Air itu bisa melihat dengan bukti dari kedua belah pihak.
"Kalau dari pihak sana ada bukti chat, kita juga ada bukti chat biar nanti dinilai seperti apa," paparnya.
Meski membantah keras mempersulit Ruben Onsu bertemu dengan anak-anaknya, Chris Sam Siwu mengakui adanya permasalahan Ruben dengan kliennya yang membuat situasi jadi tidak kondusif.
Terlepas dari hal tersebut, Chris Sam Siwu memberikan apreasiasi kepada pihak Ruben Onsu yang membuat aduan ke KPAI untuk tujuan menyelesaikan permasalahan secara baik.
"Kami berharap dengan adanya pengaduan dari kami dan dari pihak mereka ke KPAI, semoga ada solusi yang terbaik buat semua demi kepentingan anak," katanya.
Chris Sam Siwu juga mengungkapkan bahwa Sarwendah dan Ruben Onsu pada dasarnya sama-sama orang baik. Hanya saja permasalahan jadi melebar karena komunikasi yang kurang baik.
Pihak Sarwendah menaruh harapan besar agar ada komunikasi yang baik ke depannya sehingga permasalahan bisa cepat berakhir.
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