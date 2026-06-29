Gugatan Hak Asuh Anak Sudah Rampung, Pengacara Tunggu Instruksi Ruben Onsu

JawaPos.com - Ruben Onsu berencana melayangkan gugatan terkait masalah hak asuh anak ke pengadilan. Hal itu akan dilakukan setelah Ruben merasa dipersulit bertemu anak-anaknya oleh sang mantan istri, Sarwendah.

Pengacara Ruben Onsu, Minola Sebayang, menyatakan materi gugatan sudah rampung dibuat dan siap untuk didaftarkan ke pengadilan. Hanya saja, Minola masih menunggu instruksi dari kliennya untuk bergerak.

"Mengenai gugatan hak asuh ini, gugatannya sudah selesai, tinggal menunggu konfirmasi dari Ruben," kata Minola Sebayang.

Menurut dia, bisa saja gugatan didaftarkan ke pengadilan tanpa perlu menunggu Ruben Onsu kembali ke Tanah Air dari melaksanakan ibadah umrah apabila ada instruksi untuk mendaftarkannya.

"Tapi karena Ruben belum memberikan konfirmasi, kami belum jalankan. Kami harus menunggu sampai ada konfirmasi, apakah nanti dikonfirmasi sebelum dia kembali dari umrah atau setelah kembali dari umrah, kami menunggu saja," tutur Minola Sebayang.

Sebelumnya, Ruben Onsu memperkarakan masalah pengasuhan terhadap anak-anaknya yang dinilai dipersulit oleh Sarwendah. Padahal, sudah ada kesepakatan bersama, Ruben mendapat jatah mengasuh anak-anaknya sekitar 2-3 hari dalam seminggu.

Buntut kekecewaan Ruben Onsu terhadap Sarwendah, ia menahan nafkah anak yang angkanya mencapai Rp 200 juga setiap bulannya.

Pihak Sarwendah membantah mempersulit Ruben bertemu dengan anak-anaknya. Menurut pengacaranya, masalah ini hanya terkait masalah komunikasi yang belum pas.