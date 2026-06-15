Pratama Arhan-Inka Andestha Makin Lengket, Netizen Anggap Sebagai Pasangan Serasi

Pratama Arhan dan Inka Andestha makin lengket. (TikTok: pratamaa_arhann)
JawaPos.com - Jalinan asmara antara Pratama Arhan dan Inka Andestha sudah go public sejak beberapa waktu lalu. Keduanya pun tidak canggung lagi untuk mengunggah foto atau video yang memperlihatkan kemesraan mereka.
Dalam video diunggah akun TikTok @pratamaa_arhann, terlihat Arhan dan Inka semakin lengket di momen acara wisuda Arhan pada akhir April 2026. Inka kala itu terlihat membawa buket bunga untuk diberikan kepada Arhan.
Selain itu, momen kebersamaan pasangan yang mulai go public sejak bulan Mei 2026, juga terlihat saat Arhan mengajak Inka Andestha untuk melakukan dinner romantis di sebuah restoran mewah.
Arhan tampak mengenakan celana putih dipadukan dengan kemeja warna biru. Sementara Inka terlihat mengenakan setelan baju dengan rok warna putih. Netizen menganggap pasangan ini sebagai pasangan yang serasi.
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"Nah ini kan bagus seger nggak kerempeng," komentar salah satu netizen.
"Ah nggak peduli Inka temannya sono, awal kedekatannya gimana. Yang penting kalian cocok banget, jadi lihatnya segar semua."
"Jujurly alisnya mirip, matanya mirip, fiks jodoh sih ini mana sama-sama lucu lagi."
Selain itu, Pratama Arhan-Inka Andestha juga sempat memperlihatkan momen kebersamaan mereka saat menghadiri acara pernikahan Justin Hubner dan Jennifer Coppen di Bali.
Pratama Arhan terlihat mengenakan setelan jas hitam. Sedangkan Inka Andestha terlihat mengenakan dress hitam tanpa lengan. Penampilannya tampak semakin memukau dimana Inka melengkapi tampilannya dengan mengenakan tas berukuran kecil.
Hubungan asmara Pratama Arhan dan Inka Andestha sebenarnya sudah sempat menjadi desas desus di kalangan netizen sejak Oktober 2025. Hubungan asmara mereka akhirnya terkonfirmasi ke publik di momen perayaan ulang tahun Inka Andestha ke-25 yang jatuh pada Senin, 18 Mei 2026.
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