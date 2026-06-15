Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Selasa, 16 Juni 2026 | 06.37 WIB

Pratama Arhan-Inka Andestha Makin Lengket, Netizen Anggap Sebagai Pasangan Serasi

Pratama Arhan dan Inka Andestha makin lengket. (TikTok: pratamaa_arhann) - Image

Pratama Arhan dan Inka Andestha makin lengket. (TikTok: pratamaa_arhann)

JawaPos.com - Jalinan asmara antara Pratama Arhan dan Inka Andestha sudah go public sejak beberapa waktu lalu. Keduanya pun tidak canggung lagi untuk mengunggah foto atau video yang memperlihatkan kemesraan mereka.

Dalam video diunggah akun TikTok @pratamaa_arhann, terlihat Arhan dan Inka semakin lengket di momen acara wisuda Arhan pada akhir April 2026. Inka kala itu terlihat membawa buket bunga untuk diberikan kepada Arhan.

Selain itu, momen kebersamaan pasangan yang mulai go public sejak bulan Mei 2026, juga terlihat saat Arhan mengajak Inka Andestha untuk melakukan dinner romantis di sebuah restoran mewah.

Arhan tampak mengenakan celana putih dipadukan dengan kemeja warna biru. Sementara Inka terlihat mengenakan setelan baju dengan rok warna putih. Netizen menganggap pasangan ini sebagai pasangan yang serasi.

"Nah ini kan bagus seger nggak kerempeng," komentar salah satu netizen.

"Ah nggak peduli Inka temannya sono, awal kedekatannya gimana. Yang penting kalian cocok banget, jadi lihatnya segar semua."

"Jujurly alisnya mirip, matanya mirip, fiks jodoh sih ini mana sama-sama lucu lagi."

Selain itu, Pratama Arhan-Inka Andestha juga sempat memperlihatkan momen kebersamaan mereka saat menghadiri acara pernikahan Justin Hubner dan Jennifer Coppen di Bali.

Pratama Arhan terlihat mengenakan setelan jas hitam. Sedangkan Inka Andestha terlihat mengenakan dress hitam tanpa lengan. Penampilannya tampak semakin memukau dimana Inka melengkapi tampilannya dengan mengenakan tas berukuran kecil.

Hubungan asmara Pratama Arhan dan Inka Andestha sebenarnya sudah sempat menjadi desas desus di kalangan netizen sejak Oktober 2025. Hubungan asmara mereka akhirnya terkonfirmasi ke publik di momen perayaan ulang tahun Inka Andestha ke-25 yang jatuh pada Senin, 18 Mei 2026.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Syarat Berat Reuni Shin Tae-yong! Pelatih Persija Jakarta Bisa Boyong Marselino Ferdinan, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam - Image
Sepak Bola Indonesia

Syarat Berat Reuni Shin Tae-yong! Pelatih Persija Jakarta Bisa Boyong Marselino Ferdinan, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam

Selasa, 9 Juni 2026 | 05.43 WIB

Hubungan Pratama Arhan-Inka Andestha Akhirnya Go Public, Beri Ucapan Manis - Image
Entertainment

Hubungan Pratama Arhan-Inka Andestha Akhirnya Go Public, Beri Ucapan Manis

Senin, 18 Mei 2026 | 22.07 WIB

Kabar Bahagia! Pratama Arhan Sudah Pulih dan Kembali Berlatih Bersama Bangkok United - Image
Sepak Bola Indonesia

Kabar Bahagia! Pratama Arhan Sudah Pulih dan Kembali Berlatih Bersama Bangkok United

Kamis, 16 April 2026 | 15.58 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore