Penuh Intrik, Saksikan Kisah Park Se Young dan Han Go Eun dalam Drama Family Register

JawaPos.com - Menarik perhatian, drama Korea milik MBC ‘Family Register’ telah merilis foto-foto terbaru mendekati jadwal tayangnya pada 6 Juli.

Dikutip dari Soompi, Kamis (25/6), drama seru ini menyoroti perjuangan anak yang sejak lahir dicap sebagai orang yang bertanggung jawab atas kehancuran sebuah keluarga.

Kemudian ada perjuangan seorang wanita melawan prasangka masyarakat dan takdir yang kejam untuk merebut kembali hidupnya.

Dalam foto yang dibagikan, terlihat hubungan yang rumit antara Na Ji Ni (Park Se Young) dan ibunya, Na Se Ri (Han Go Eun).

Dari luar keduanya terlihat sama elegan, cara mereka saling memandang mengungkapkan ketegangan yang tak terbantahkan.

Ternyata Na Ji Ni lahir dari seorang ibu pemain cello terkenal dan ayahnya sebagai sutradara, tetapi ia telah menghabiskan seluruh hidupnya menanggung stigma sebagai anak haram.

Lalu Na Se Ri, merupakan seorang pemain cello di Orkestra Simfoni Nasional, wanita yang tanpa henti mengejar ambisinya.

Mengenakan gaun hitam dan memancarkan keanggunan, ia tetap menunjukkan obsesi yang tak tergoyahkan terhadap kesuksesan melalui tatapannya yang tajam.

Namun, dalam sebuah foto, Na Se Ri yang biasanya tenang tampak sangat gelisah, memicu rasa ingin tahu tentang peristiwa yang mungkin membuatnya terguncang.