Drama Love In Sync Bagikan Cuplikan, Kim Myung Soo, Kang Min Ah, dan Kwon So Hyun Tunjukkan Chemistry di Balik Layar

Kim Myung Soo, Kang Min Ah, dan Kwon So Hyun. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Drama asal Korea Love in Sync menarik perhatian dengan rilisan cuplikan para bintangnya di balik layar syuting menjelang penayangan perdananya.
Dikutip dari Soompi, Kamis (26/6), drama ini menyoroti seorang wanita yang menolak empati dan seorang pria dengan kepribadian sebaliknya.
Saat fenomena supernatural menyebabkan mereka berbagi emosi satu sama lain, mereka memulai perjalanan pertumbuhan dan pemahaman.
Foto-foto di balik layar yang baru dirilis menyoroti Kim Myung Soo dan Kang Min Ah, mereka menjadi sumber energi di lokasi syuting dengan senyum cerah dan pose penuh kasih sayang.
Kemudian sutradara Kim Chil Bong mengatakan, “Dalam komedi romantis, chemistry antar aktor sangat penting, dan keduanya saling memberi energi dengan baik, menciptakan adegan yang lebih baik.”
Pesona yang rendah hati dari Kang Min Ah menarik perhatian, di sini ia memerankan bintang top yang pemarah dalam serial tersebut
Bahkan dalam cuaca dingin, ia tetap mengenakan selimut dan jaket tebal sambil mempertahankan sikap profesional, yang mencerminkan dedikasinya.
Dalam momen tersebut, ia berkata, “Suasana di lokasi syuting sangat menyenangkan. Terima kasih telah menciptakan lokasi syuting di mana kami bisa tertawa bersama.”
Keceriaan Kwon So Hyun juga nampak, namun kontras dengan karakternya yang cemburu dalam serial tersebut.
Lebih lanjut, ia berkata, “Aktor Kim Myung Soo dan Kang Min Ah sangat pengertian, jadi saya bisa bekerja dengan nyaman bersama mereka.”
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan