Drama Love In Sync Bagikan Cuplikan, Kim Myung Soo, Kang Min Ah, dan Kwon So Hyun Tunjukkan Chemistry di Balik Layar

JawaPos.com - Drama asal Korea Love in Sync menarik perhatian dengan rilisan cuplikan para bintangnya di balik layar syuting menjelang penayangan perdananya.

Dikutip dari Soompi, Kamis (26/6), drama ini menyoroti seorang wanita yang menolak empati dan seorang pria dengan kepribadian sebaliknya.

Saat fenomena supernatural menyebabkan mereka berbagi emosi satu sama lain, mereka memulai perjalanan pertumbuhan dan pemahaman.

Foto-foto di balik layar yang baru dirilis menyoroti Kim Myung Soo dan Kang Min Ah, mereka menjadi sumber energi di lokasi syuting dengan senyum cerah dan pose penuh kasih sayang.

Kemudian sutradara Kim Chil Bong mengatakan, “Dalam komedi romantis, chemistry antar aktor sangat penting, dan keduanya saling memberi energi dengan baik, menciptakan adegan yang lebih baik.”

Pesona yang rendah hati dari Kang Min Ah menarik perhatian, di sini ia memerankan bintang top yang pemarah dalam serial tersebut

Bahkan dalam cuaca dingin, ia tetap mengenakan selimut dan jaket tebal sambil mempertahankan sikap profesional, yang mencerminkan dedikasinya.

Dalam momen tersebut, ia berkata, “Suasana di lokasi syuting sangat menyenangkan. Terima kasih telah menciptakan lokasi syuting di mana kami bisa tertawa bersama.”

Keceriaan Kwon So Hyun juga nampak, namun kontras dengan karakternya yang cemburu dalam serial tersebut.