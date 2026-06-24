Go Min Si Bintangi Film Horor Baru “A Good House to Live In”, Siap Beradu Akting dengan Hwang Jung Min

Ilustrai photo dari x @tang_kira

JawaPos.com - Aktris berbakat Korea Selatan, Go Min Si, kembali menantang kemampuan aktingnya melalui proyek film terbaru berjudul A Good House to Live In.

Kabar ini langsung menarik perhatian pecinta film Korea karena menghadirkan kisah horor penuh misteri yang dibalut suasana mencekam dan emosional.

Tak hanya itu, film ini juga menjadi salah satu proyek yang paling dinantikan berkat jajaran pemain dan tim produksi yang menjanjikan.

Dalam film tersebut, Go Min Si akan bergabung dengan aktor senior Hwang Jung Min, sosok yang dikenal lewat sederet film box office dan penampilan akting yang selalu memikat.

Pertemuan dua generasi aktor ini diprediksi akan menghadirkan chemistry kuat yang mampu memperkaya alur cerita sekaligus meningkatkan ekspektasi para penonton.

A Good House to Live In disutradarai oleh Um Tae Hwa, kreator di balik kesuksesan Concrete Utopia.

Dengan sentuhan khasnya yang piawai membangun ketegangan dan emosi, sang sutradara diyakini akan menghadirkan pengalaman horor yang berbeda dari film-film Korea pada umumnya.

Kombinasi antara misteri, psikologis, dan unsur supranatural menjadi daya tarik utama yang membuat film ini layak dinantikan.

Cerita film berpusat pada sebuah kasus hilangnya seorang remaja secara misterius yang memicu serangkaian kejadian mengerikan.

Saat upaya pencarian dilakukan, satu per satu penghuni apartemen yang berkaitan dengan kasus tersebut mulai mengalami kematian misterius.

Dari sinilah teror perlahan terungkap, membuka rahasia kelam yang selama ini tersembunyi di balik dinding sebuah hunian yang tampak biasa.

Keberadaan sosok supranatural yang diyakini menghantui apartemen tersebut membuat penyelidikan berubah menjadi pertarungan melawan ketakutan yang tak kasat mata.

Ketegangan semakin meningkat ketika setiap petunjuk justru membawa para tokoh semakin dekat pada kebenaran yang jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan.

Bagi Go Min Si, proyek ini menjadi kesempatan emas untuk kembali menunjukkan kemampuan aktingnya dalam genre yang menuntut emosi mendalam.

Setelah sukses memikat penonton melalui berbagai drama dan film populer, ia kini siap menghadirkan karakter yang lebih kompleks dan penuh tantangan di layar lebar.

Penggemar pun menaruh harapan besar terhadap penampilan sang aktris. Banyak yang penasaran bagaimana Go Min Si akan membangun karakter di tengah atmosfer horor yang gelap sekaligus mempertahankan daya tarik emosional yang selama ini menjadi ciri khas aktingnya.

Kehadirannya diyakini akan menjadi salah satu kekuatan utama film tersebut.

Dengan premis yang menarik, jajaran pemain berkualitas, serta arahan sutradara yang telah terbukti sukses menghadirkan karya berkelas, A Good House to Live In berpotensi menjadi salah satu film horor Korea paling mencuri perhatian saat dirilis nanti.

Film ini bukan hanya menjanjikan teriakan ketakutan, tetapi juga perjalanan penuh misteri yang akan membuat penonton terus menebak hingga akhir cerita.

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