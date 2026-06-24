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Leni Setya Wati
Rabu, 24 Juni 2026 | 17.33 WIB

10 Tahun Debut Solo, Ryeowook Super Junior Sentuh Hati Penggemar Lewat Single Baru 'Runaway'

Ilustrasi gambar dari x @sjofficial - Image

Ilustrasi gambar dari x @sjofficial

JawaPos.com - Satu dekade setelah memulai perjalanan sebagai solois, Ryeowook dari Super Junior kembali menyapa penggemar dengan karya terbaru bertajuk "Runaway".

Single yang dirilis pada 23 Juni 2026 ini menjadi penanda perjalanan 10 tahun karier solonya sekaligus comeback yang telah lama dinantikan oleh para penggemar.

Lewat "Runaway", Ryeowook menghadirkan warna musik pop-rock yang dipadukan dengan vokal lembut dan emosional yang selama ini menjadi ciri khasnya.

Aransemen yang hangat berpadu dengan melodi yang mudah melekat di telinga, menciptakan lagu yang mampu menghadirkan rasa nyaman sejak pertama kali didengarkan.

Bukan sekadar lagu tentang pelarian, "Runaway" menyimpan pesan mendalam mengenai pentingnya memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat.

Di tengah kehidupan yang berjalan begitu cepat, Ryeowook mengajak pendengarnya untuk sejenak berhenti, melepaskan beban, dan menemukan kembali ketenangan yang mungkin selama ini terlupakan.

Single album ini turut dilengkapi dengan dua lagu lainnya, yakni "Defined" dan "Chamomile".

Ketiganya menyuguhkan karakter musik yang berbeda, tetapi tetap terhubung melalui emosi yang hangat dan kekuatan vokal Ryeowook yang mampu menyampaikan setiap lirik dengan penuh penghayatan.

Perilisan "Runaway" terasa semakin spesial karena bertepatan dengan perayaan 10 tahun debut solo Ryeowook.

Sejak memulai langkah sebagai solois melalui mini album The Little Prince pada 2016, ia terus menunjukkan perkembangan musikal yang konsisten tanpa kehilangan identitas sebagai penyanyi dengan vokal yang menyentuh hati.

Editor: Hanny Suwindari
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