CLBK: Cinta Lama Tidak Selesai, Menimbulkan Masalah di Masa Depan

JawaPos.com - Film Cinta Lama Babak Kedua (CLBK) mengangkat cerita unik tentang cinta lama yang belum selesai dan justru menjadi masalah rumit di masa depan.

Berawal dari hubungan antara Ambar (Sintya Marisca) dan Raka (Iskak Khivano) yang saling mencintai dan merencanakan pernikahan, secara mendadak pertemuan dua keluarga tiba-tiba jadi berantakan.

Penyebabnya, Sita (Widyawati) yang merupakan nenek dari Raka bertemu dengan Abi yang diperankan Slamet Rahardjo, yang merupakan kakek dari Ambar.

Pada masa lalu, Abi dan Sita memiliki hubungan asmara namun sayangnya kisah cinta mereka tidak selesai. Hal itu kemudian menimbulkan perasaan kecewa dan sakit hati.

Kisah cinta yang tidak selesai ini menimbulkan masalah, membuat situasi jadi rumit ketika cucu mereka saling jatuh cinta. Seluruh anggota keluarga pun sampai dibuat repot.

Film CLBK dari rumah produksi MIR Productions ini sangat menarik bagi aktor Slamet Rahardjo karena cerita seperti ini, meski tidak sama persis, terjadi di kehidupan nyata.

Slamet Rahardjo mengaku tidak mengalami kesulitan saat membangun chemistry dengan Widyawati mengingat mereka sudah cukup sering terlibat dalam project yang sama.

"Luar biasa senang ya, karena kami sudah bersahabat lama. Kami juga sering bermain bersama,” ujar Slamet Rahardjo di bilangan Blok M, Jakarta Selatan.