Umi Pipik Melihat Perubahan Besar dari Sosok Ruben Onsu, Terkait Hal Apa?

Umi Pipik./ YouTube Alanabi Channel
JawaPos.com - Pipik Dian Irawati atau Umi Pipik melihat ada perubahan besar dari Ruben Onsu setelah dia resmi memeluk agama Islam dengan menjadi mualaf.
Perubahan besar tersebut dilihat Umi Pipik bukan hanya pada penampilan Ruben Onsu yang kerap berpakaian islami dalam sejumlah kesempatan.Ibunda Adiba Khanza melihat perubahan besar dari Ruben dari semangatnya yang luar biasa dalam belajar ilmu agama.
"Perubahannya banyak banget. Orang kalau sudah menemukan jalan nggak setengah-setengah. Beda sama kita yang Islam dari lahir kadang malas buat belajar. Sementara yang mualaf serius banget belajarnya," kata Umi Pipik di bilangan Tangerang.
Dia memuji keseriusan Ruben Onsu dalam belajar agama Islam. Dia seperti orang yang haus mau terus berusaha mencari sumber 'mata air' yang dapat menghilangkan rasa dahaga dan menenangkan jiwanya.
Umi Pipik berharap Ruben Onsu bisa terus istiqamah dan selalu mendapat hidayah dari Tuhan supaya perjalanan hijrahnya terus berbuah semakin dekat dengan Tuhan.
Dalam kesempatan itu, Umi Pipik juga sempat menyoroti hubungan antara Sarwendah dan Ruben Onsu yang sempat memanas dipicu oleh masalah pengasuhan anak.
Menurut Umi Pipik, Ruben dan Sarwendah seharusnya menurunkan egonya masing-masing dan memberikan akses anak-anak bertemu dengan kedua orang tuanya. Anak memilik hak mendapat pengasuhan dari kedua orang tuanya sekaligus.
Umi Pipik juga meminta Ruben Onsu dan Sarwendah untuk tidak menyebarkan informasi yang negatif tentang ayah atau ibunya kepada anak-anak. Sebaliknya, anak harus diberikan informasi yang positif tentang kedua orang tuanya.
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"Anak sudah terluka dengan perceraian orang tuanya, jangan sampai diperparah dengan kedua orang tuanya tidak bisa menahan ego," katanya.
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