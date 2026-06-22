Visual TEN WayV saat Mengenakan Hanfu di Shanghai Tuai Pujian dari Penggemar

TEN WayV (X @misskloss_1001)
JawaPos.com - TEN WayV kembali membuktikan bahwa pesonanya mampu mencuri perhatian dalam konsep apa pun.
Kali ini, idol multitalenta tersebut sukses membuat penggemar terpukau usai tampil mengenakan hanfu, busana tradisional Tiongkok, saat menghabiskan waktu di Shanghai.
Dalam deretan foto yang dibagikan melalui media sosial, TEN tampil bak tokoh utama drama kolosal.
Balutan hanfu dengan sentuhan klasik berpadu sempurna dengan visualnya yang elegan, sementara latar kota Shanghai menghadirkan nuansa yang begitu artistik dan autentik.
Menariknya, TEN tidak hanya mencoba satu gaya. Ia tampil memukau dalam berbagai model hanfu, termasuk mengenakan busana bergaya pria hingga wanita.
Kemampuannya menghidupkan setiap karakter membuat setiap potret terasa seperti cuplikan adegan dari sebuah drama berlatar kerajaan Tiongkok.
Tak butuh waktu lama, unggahan itu langsung dibanjiri komentar dari para penggemar.
Banyak yang menyebut visual TEN begitu cocok dengan hanfu, bahkan tak sedikit yang menjulukinya sebagai "pangeran dinasti" berkat aura anggun dan karismanya yang terpancar di setiap foto.
Hanfu sendiri merupakan busana tradisional masyarakat Han yang menjadi simbol warisan budaya Tiongkok.
Dalam beberapa tahun terakhir, pakaian ini kembali populer, terutama di kota-kota bersejarah seperti Shanghai, dan kerap dikenakan untuk sesi pemotretan maupun pengalaman wisata budaya.
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