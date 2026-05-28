Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Kamis, 28 Mei 2026 | 17.36 WIB

Pacaran dengan Kevin Gusnadi, Ayu Ting Ting Dapat Dukungan dari Teman-temannya

Penyanyi sekaligus presenter Ayu Ting Ting saat ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat pada Senin pagi (17/6/2024). (ANTARA/Vinny Shoffa Salma) - Image

Penyanyi sekaligus presenter Ayu Ting Ting saat ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat pada Senin pagi (17/6/2024). (ANTARA/Vinny Shoffa Salma)

JawaPos.com - Ayu Ting Ting mengakui bahwa dirinya memiliki hubungan spesial atau pacaran dengan Kevin Gusnadi. Namun, penyanyi dangdut mengaku belum tahu kapan akan melangsungkan pernikahan karena saat ini masih dalam proses saling mengenal satu sama lain.

Hubungan asmara Ayu Ting Ting dengan Kevin Gusnadi ternyata sudah diketahui oleh teman-temannya. Mereka memberikan dukungan pada ibu satu anak itu untuk menjalin hubungan spesial dengan pria yang merupakan seorang politisi itu.

"Teman-teman semuanya pada support, pasti mereka doain yang terbaik buat saya," ujar Ayu Ting Ting di bilangan Depok, Jawa Barat, Rabu (27/5).

Menariknya, Ayu Ting Ting sudah memperkenalkan Kevin Gusnadi kepada keluarganya. Buka hanya kepada ayah dan ibunya, pelantun Alamat Palsu juga telah memperkenalkan Kevin kepada putri semata wayangnya, Bilqis.

Selain itu, Kevin Gusnadi juga telah memperkenalkan Ayu Ting Ting kepada keluarganya. "Sudah (dikenalin ke keluarganya)," akunya.

Ayu mengaku tidak mau terburu-buru menikah. Dia masih ingin menikmati hubungan asmaranya bersama Kevin Gusnadi terlebih dahulu sebelum melangkah ke jenjang selanjutnya.

Kevin Gusnadi diketahui memang semakin lengket dengan Ayu Ting Ting. Dia hadir ke acara aqiqah anak dari adik Ayu, beberapa waktu lalu. Selain itu, dia juga datang ke rumah Ayu di momen Lebaran Idul Adha, kemarin.

Sebelumnya, Ayu Ting Ting dan Kevin Gusnadi kedapatan jalan bareng di salah satu bioskop dan momen Kebersamaan mereka sempat menjadi sorotan publik luas di media sosial.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Kevin Gusnadi Sudah Dekat dengan Keluarga Ayu Ting Ting, Siap Nikah Tahun Ini? - Image
Entertainment

Kevin Gusnadi Sudah Dekat dengan Keluarga Ayu Ting Ting, Siap Nikah Tahun Ini?

Kamis, 28 Mei 2026 | 02.35 WIB

Ayu Ting Ting Makin Lengket dengan Kevin Gusnadi, Akui Punya Hubungan Spesial - Image
Entertainment

Ayu Ting Ting Makin Lengket dengan Kevin Gusnadi, Akui Punya Hubungan Spesial

Kamis, 28 Mei 2026 | 02.08 WIB

Ayu Ting Ting Ungkap Tradisi Lebaran di Keluarganya  - Image
Entertainment

Ayu Ting Ting Ungkap Tradisi Lebaran di Keluarganya 

Sabtu, 21 Maret 2026 | 23.01 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore