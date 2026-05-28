Pacaran dengan Kevin Gusnadi, Ayu Ting Ting Dapat Dukungan dari Teman-temannya

Penyanyi sekaligus presenter Ayu Ting Ting saat ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat pada Senin pagi (17/6/2024). (ANTARA/Vinny Shoffa Salma)
JawaPos.com - Ayu Ting Ting mengakui bahwa dirinya memiliki hubungan spesial atau pacaran dengan Kevin Gusnadi. Namun, penyanyi dangdut mengaku belum tahu kapan akan melangsungkan pernikahan karena saat ini masih dalam proses saling mengenal satu sama lain.
Hubungan asmara Ayu Ting Ting dengan Kevin Gusnadi ternyata sudah diketahui oleh teman-temannya. Mereka memberikan dukungan pada ibu satu anak itu untuk menjalin hubungan spesial dengan pria yang merupakan seorang politisi itu.
"Teman-teman semuanya pada support, pasti mereka doain yang terbaik buat saya," ujar Ayu Ting Ting di bilangan Depok, Jawa Barat, Rabu (27/5).
Menariknya, Ayu Ting Ting sudah memperkenalkan Kevin Gusnadi kepada keluarganya. Buka hanya kepada ayah dan ibunya, pelantun Alamat Palsu juga telah memperkenalkan Kevin kepada putri semata wayangnya, Bilqis.
Selain itu, Kevin Gusnadi juga telah memperkenalkan Ayu Ting Ting kepada keluarganya. "Sudah (dikenalin ke keluarganya)," akunya.
Ayu mengaku tidak mau terburu-buru menikah. Dia masih ingin menikmati hubungan asmaranya bersama Kevin Gusnadi terlebih dahulu sebelum melangkah ke jenjang selanjutnya.
Kevin Gusnadi diketahui memang semakin lengket dengan Ayu Ting Ting. Dia hadir ke acara aqiqah anak dari adik Ayu, beberapa waktu lalu. Selain itu, dia juga datang ke rumah Ayu di momen Lebaran Idul Adha, kemarin.
Sebelumnya, Ayu Ting Ting dan Kevin Gusnadi kedapatan jalan bareng di salah satu bioskop dan momen Kebersamaan mereka sempat menjadi sorotan publik luas di media sosial.
