Ayu Ting Ting Makin Lengket dengan Kevin Gusnadi, Akui Punya Hubungan Spesial

JawaPos.com - Kedekatan Ayu Ting Ting dengan seorang pria bernama Kevin Gusnadi sempat menyedot perhatian publik sejak beberapa waktu belakangan. Keduanya dikabarkan berpacaran setelah kedapatan bersama di salah satu bioskop.

Ayu Ting Ting dengan ekspresi malu-malu membenarkan perihal kedekatannya dengan Kevin Gusnadi. Dengan statusnya saat ini, pelantun Alamat Palsu mengatakan sah-sah saja apabila dirinya membangun kedekatan dengan siapa pun.

"Dekat nggak apa-apa kan, maksudnya teman dekat saja," ujar Ayu Ting Ting sambil tersenyum saat ditemui di bilangan Depok, Jawa Barat, Rabu (27/5).

Ayu Ting Ting sudah cukup lama menyandang status janda setelah bercerai dengan Henry Baskoro Hendarso alias Enji pada 1 April 2014 silam. Ayu merasa sudah saatnya dia membuka hati untuk mencoba membangun hubungan yang serius.

"Dekat kan nggak ada salahnya ngebuka hati. Dekat sama siapa saja kan boleh," ujar Ayu Ting Ting.

Meski hubungan asmaranya bisa dibilang tidak terlalu mulus karena kerap mengalami ganjalan, Ayu Ting Ting menegaskan tidak trauma. Dia merasa, jodoh sudah ada yang mengatur, Ayu hanya berusaha menjalani apa yang menjadi garis takdirnya.

Ayu Ting Ting sudah memperkenalkan Kevin Gusnadi kepada keluarganya, termasuk kepada buah hatinya, Bilqis.

"Iqis sudah kenal," kata Ayu Ting Ting singkat.