Ardhira Putra, Ilustrator Pembuat Google Doodle Bertema Dangdut Sempat Gemparkan Las Vegas

Google Doodle pada hari ini, Minggu (21/6), mengusung tema dangdut dalam rangka merayakan Hari Musik Sedunia. (tangkapan layar Google.com)
JawaPos.com - Merayakan Hari Musik Sedunia, Google pada hari ini, Minggu (21/6) menampilkan Google Doodle dengan mengusung tema musik dangdut yang merupakan musik identitas bangsa Indonesia.
Google Doodle bertema dangdut hari ini merupakan karya dari Ardhira Putra. Seorang ilustrator sekaligus motion designer yang dikenal luas di Indonesia dan dunia lewat sejumlah karya seni yang diciptakannya.
"Sebuah kebanggaan bisa mendapatkan kesempatan untuk memvisualisasikan dangdut pada perayaan Hari Musik Sedunia tahun ini," kata Ardhira Putra dalam keterangan tertulis diterima JawaPos.com.
Dia menghadirkan Doodle bertema dangdut untuk dapat menginspirasi masyarakat Indonesia agar terus bangga pada identitas musik Indonesia.
"Bagi saya, dangdut adalah simbol inklusivitas dengan perbedaan latar belakang yang ada, kita semua bisa berdiri di lantai panggung yang sama, saling bertukar kebahagiaan, dan berdendang bersama untuk merayakan kekayaan budaya Indonesia,” ujar Ardhira.
Sedikit informasi, Ardhira Putra adalah pria kelahiran Jakarta pada tahun 1988 silam. Sejak kecil, ia memang memiliki ketertarikan pada dunia seni.
Sejak kecil, Ardhira Putra tumbuh bersama cerita dan karakter kartun yang selalu mewarnai hari-harinya dan membentuk cara pandangnya dalam visual dan desain.
Ardhira kerap memadukan estetika pop dengan referensi kultur populer melalui Instalasi yang ia rancang. Dia punya pandangan bahwa seni visual harus dapat hadir dan dekat dengan publik.
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